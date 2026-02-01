頭份污水工程鋪面驚見營建廢棄物 苗縣府啟動調查、要求挖除重做

陳光軒發現回復鋪面的水泥強度明顯不足，「手一摳就鬆脫」。（圖由陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒接獲反映，頭份市後庄里建興街46巷污水下水道工程社區地坪鋪面回復材質易碎裂，他到場發現，回復鋪面材質還含有營建廢棄物，甚至有汽車輪胎被玻璃刺破的狀況。縣府水利處今（1）日表示，會同此案履約管理顧問機構依據標準作業程序，即刻展開全面檢視與調查，並要求全面挖除重做、依約嚴厲開罰，務求確保公共工程品質及縣民用路安全。

陳光軒表示，他從現場破碎的污水管線回填鋪面檢視，裡面含相當大量營建廢棄物，包括磁磚、碎木塊、碎玻璃、塑膠袋、電線、膠條等，水泥強度也明顯不足，「手一摳就鬆脫」，施工材料跟品質明顯不符合規定，質疑當初施工、監造、驗收是如何關關通過？他會要求水利處給一個明確的報告，也會請相關單位進行調查是否涉及人謀不臧、貪贓枉法。

水利處指出，此計畫係採促進民間參與公共建設（BOT）方式辦理，由國洋環境科技股份有限公司負責興建營運。水利處嚴正重申，雖為促參案件，民間機構仍須嚴格遵守《公共工程相關法規》及此計畫投資契約規範，不得因營運模式而對工程品質有所妥協。針對民眾反映之社區地坪鋪面修復問題，縣府秉持專業嚴謹態度，絕不寬貸。

水利處表示，為釐清事實，已責成此計畫履約管理顧問機構，調閱該社區地坪鋪面修復之施工紀錄、監造日誌及材料試驗報告，並排定現地勘查，後續辦理重點包括：

1.擴大品質檢視：除針對民眾反映之混凝土局部破損情形進行查驗外，並同步擴大檢視該社區其他管段，確認是否存在混雜木頭、塑膠袋等不符規範之情形。

2.全面挖除重做：要求民間機構針對該社區既有管溝鋪面辦理挖除重做，以確保鋪面品質及耐久安全性。

3.撤換違規廠商：如查證確有混凝土材料品質不符標準，將要求民間機構即刻更換混凝土材料供應商，並全面檢討材料進場及檢驗機制。

4.依約嚴厲開罰：倘確認民間機構未確實落實三級品管制度，致不合格材料進場使用，將依投資契約相關約定，對民間機構辦理缺失、違約裁罰及後續改善要求。

水利處強調，公共工程品質與縣民權益為縣府首要重視，於履約期間內，國洋公司依約對工程品質、功能及維護負有完全保證責任，縣府與履約管理顧問機構亦將強化監督，落實稽查作業。縣府並呼籲，社區地坪鋪面修復施工期間造成鄉親不便敬請見諒，若對工程品質有任何疑慮，請立即向縣府反應，將第一時間處理，共同守護家園品質。

現場破碎的污水管線回填鋪面裡面含相當大量營建廢棄物，包括磁磚、碎木塊、碎玻璃、塑膠袋、電線、膠條等。（圖由陳光軒提供）

陳光軒接獲反映，頭份市後庄里建興街46巷污水下水道工程社區地坪鋪面回復材質易碎裂。（圖由陳光軒提供）

