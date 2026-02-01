為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    惠中寺暨中區道場連27年送暖 近5萬福田戶受惠

    2026/02/01 16:58 記者歐素美／台中報導
    惠中寺舉行「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動，嘉惠台中地區1450戶福田戶。（圖由惠中寺提供）

    佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，今天在惠中寺舉行「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動，立法院副院長江啟臣、台中市民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君等皆場共襄盛舉，活動致贈關懷金與生活物資給台中地區1450戶福田戶，陪伴弱勢家庭溫馨迎接新年。

    活動由中區總住持覺居法師領眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，祈願佛陀慈悲護佑，讓人間充滿光明與善緣，同時開示佛陀成道因緣，說明臘八粥象徵融合眾緣、關懷社會，期盼藉由法寶節活動，提升福田戶向上信心，促進社會和諧。

    佛光山慈悲基金會與惠中寺暨中區道場，秉持星雲大師「以慈悲喜捨弘化人間、福利社會」的願心，自921地震賑災以來持續推動寒冬送暖，27年來已嘉惠中部地區近5萬戶福田戶，善行不輟。

    江啟臣致詞表示，走進惠中寺便感受到溫暖與光明，他肯定惠中寺長年投入公益慈善，是安定社會的重要力量；吳世瑋則感謝佛光山長期照顧弱勢，延續佛陀慈悲精神，溫暖人心。

    佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導指出，感謝各界以愛心參與寒冬送暖，並以星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，期勉大眾以慈悲心累積永恆的生命財富，將愛心持續傳遞。

    現場播放星雲大師弘法影片，社會局長廖靜芝則頒發感謝狀，惠中寺法師與義工則發放物資、春聯、小紅包與臘八粥。人間大學薩克斯風演奏與惠中合唱團獻唱，讓福田戶感受人間佛教的溫暖與祝福。

    惠中寺舉行「人間有情‧佛光有愛」慶祝法寶節寒冬送暖活動。（圖由惠中寺提供）

