屏東迎春祈福法會 周春米率千人點燈祈願平安

屏東迎春祈福法會場面盛大，莊嚴肅穆。（記者葉永騫攝）

屏東縣迎春祈福法會今天在全球佛教聯合會館盛大舉辦，由縣長周春米、台灣佛教總會祕書長、屏東縣佛教會理事長釋見引，帶領全國各地佛教會代表千餘人進行點燈祈福，各界代表點亮燭光依序供奉在佛祖面前，現場梵音繚繞、法鼓齊鳴，莊嚴肅穆，展現祥和寧靜的宗教力量。

釋見引表示，透過宗教祈福凝聚社會善念，為縣民祈求安樂安康、幸福平安，並祝願國泰民安、風調雨順、世界和平，屏東縣佛教會持續推動慈善公益事業，只要社會有需要，佛教團體必定不缺席，今年祈福活動以「善念為根、慈悲以行」為核心精神，將關懷與溫暖送進社會每個角落，讓善的力量持續擴散，為社會注入正向能量，希望透過宗教力量，為台灣帶來平安，消弭災厄，減少災害發生，祝福大家馬年「馬上光明」，期盼新的一年人人心安、社會祥和。

周春米致詞時說，今日再次深刻感受到佛教與宗教的安定力量，祈願金馬迎春、福滿人間，祝福新的一年縣境平安、風調雨順、縣民富足、物產豐收，並持續推動地方建設、全齡照顧、族群共融，發展科技與火箭產業，強化交通安全與農業韌性，共創國泰民安、社會祥瑞、世界和平的美好願景。

周春米強調，屏東縣聯合祈福法會迄今已邁入第12年，充分展現宗教凝聚善念、安定人心的重要意義，感謝各宗教團體長期支持縣政發展，陪伴縣府共同為地方努力，讓屏東一年比一年更好，也期盼藉由祈福儀式，為各行各業鄉親帶來祝福與平安力量。

屏東迎春祈福法會，縣長周春米、屏東縣佛教會理事長釋見引法師率千人點燈祈願平安。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米在屏東縣佛教會理事長釋見引的引導下進行點燈祈福。（記者葉永騫攝）

各界代表誠心點燈供佛，祈求平安順心。（記者葉永騫攝）

