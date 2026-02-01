台灣燈會打造「農業無人機」主燈 象徵邁向智慧農業

台灣燈會打造的「農業無人機」主燈。（圖由嘉義縣政府提供）

今年3月3日至3月15日台灣燈會在嘉義縣舉辦，縣府規劃「生命之源」燈區，呈現自然、科技與生命之間的互動，並打造全台首座超大型「農業無人機」意象主燈「未來方舟」，融合科幻視覺與風力發電技術的巨型藝術裝置，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業的未來。

縣府農業處指出，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，1公頃農地往往需要2小時的高強度體力作業，如今透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可輕鬆完成，效率大幅提升6倍。

請繼續往下閱讀...

「未來方舟」將農業利器「藝術化」，化身降落嘉南平原的科技方舟，4座巨型旋槳支腳，象徵嘉義引以為傲的農、林、漁、牧4大產業，守護土地的生產、生活與生態。

「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗跨界合作，作品將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置，微風即能帶動發電，讓作品成為以自身能源點亮的永續裝置。白天，幻彩膜折射陽光，隨視角流轉虹彩光澤；夜晚，智慧LED隨旋槳律動明滅，彷彿整座方舟在夜空中呼吸，在夜幕下綻放出科技感十足的星芒。

「生命之源」燈區內還設置9座大型互動副燈，作品由蕭聖健、鄭元東、陳立鼎3位藝術大師聯手規劃，以生命最純粹的3大元素「陽光、空氣、水」為題，3大元素是生命的根本，更是智慧農業監測數據關鍵指標。

每1座作品配置靈敏的感應裝置，民眾只需駐足揮手，原本靜謐的光藝便會瞬間甦醒，「感知、條件、回饋」的互動邏輯，完美呼應智慧農業的感測器原理，讓民眾在玩樂中體會科技如何輔助農業生產。

燈區打造象徵嘉義「山海原」意象的「金黃稻穗燈海」、「竹藝花火燈海」與「波光粼粼燈海」交織閃耀，層層光影鋪展如夢似幻，無論白天或夜晚皆呈現截然不同的視覺風貌。

燈會期間正值植樹節，林業及自然保育署嘉義分署將於3月4日下午3點在特色市集攤位贈送樹苗，民眾持2張今年1至3月紙本發票即可兌換1株。

全台首座超大型「農業無人機」意象主燈「未來方舟」。（圖由嘉義縣政府提供）

「未來方舟」將農業利器「藝術化」，化身降落嘉南平原的科技方舟。（圖由嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法