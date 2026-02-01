16年紅貴賓愛犬樹葬盆栽 竟遭順手牽羊

高雄岡山警方在80歲老翁住處，起獲失竊的狗狗骨灰盆栽。（警方提供）

高雄岡山區勵志新城國宅一處騎樓，傳出狗狗骨灰盆栽遭竊，岡山警分局主動介入調查，鎖定1名80歲老翁涉有重嫌，今天下午通知老翁到案說明，老翁辯稱以為盆栽沒人的才帶回家，警方依《刑法》竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

有民眾今天在社群平台po出一段影片，留言狗狗骨灰盆栽遭竊，希望拿走盆栽的人儘速歸還，因為盆栽具有無可取代的情感價值，岡山警分局在尚未接獲失主正式報案之前，主動介入調查，調閱監視器過濾影像，鎖定80歲老翁涉有重嫌，失主今天下午完成報案程序，警方隨即通知嫌疑人到案說明。

老翁辯稱，誤以為盆栽是沒人的才帶回家，警方隨後順利起獲失竊盆栽物歸原主，失主見到心愛紀念物失而復得、當場喜極而泣，對警方的偵辦效率與同理心表示萬分感激。失主表示，陪伴家人16年的紅貴賓愛犬去年過世，因家人深感不捨，就將愛犬個別火化，骨灰放入左手香盆栽，放在騎樓一處有陽光的角落，未料昨天遭順手牽羊。

失主尋獲狗狗骨灰盆栽喜極而泣。（警方提供）

