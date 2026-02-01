3度徒步環島為台師大弱勢生募款 校友詹章誾山區遇冰雹、坍方不退縮

台師大樂活EMBA校友詹章誾（左五）第3度挑戰徒步環島，為「暖陽紓困助學金」募到將近百萬元。（圖由台師大提供）

台師大樂活EMBA校友詹章誾第3度挑戰徒步環島，歷經30天徒步710.5公里的「切西瓜式」路線，以向縱走方式貫穿台灣，今天返抵台師大校門口，過程中為校方的「暖陽紓困助學金」募到將近百萬元。詹章誾表示，感謝來自師長、同學與友人的鼓勵，以及各界對「暖陽紓困助學金」的慷慨捐助，讓他獲得源源不絕的動力，得以持續前行。

詹章誾自上個月2日啟程，自極北點富貴角出發，途經陽明山、明池、棲蘭、武陵、福壽山及清境等山區。他分享，路途中遇到寒流侵襲，在福壽山遭遇冰雹，又於前往清境途中遇上道路坍方，翻山越嶺前行。一路從北部10度以下的低溫嚴寒，走向南台灣的高溫烈日，順利於第26天完成自富貴角至鵝鑾鼻燈塔的縱貫壯舉，還加碼挑戰了阿朗壹古道。

校方表示，徒步環島不只是募款，更是一場以行動傳遞關懷、用愛陪伴學生前行的希望行動。每一步，都是為孩子們在求學路上多鋪一段走得下去的路，陪伴他們走過最需要支持的關鍵時刻。透過募款活動，已匯聚來自校友、學生與教職員的熱烈響應，更得到企業與社會人士的鼎力支持，捐款陸續湧入，金額已近百萬元，讓愛心化為陪伴學生安心就學的力量。

今天雖逢風雨交加的天候，仍有許多台師大學生不畏寒風陪同詹章誾自板橋火車站徒步走回學校，學務長林玫君及運動與運動科學系主任張育愷亦於校園內提前等候，熱情迎接其順利完成挑戰、平安返抵學校的重要時刻。校方指出，「暖陽紓困助學金」已成功協助許多面臨學費、生活費或住宿費困難的學生，邀請社會各界一同加入，幫助弱勢學生避免輟學，在風雨中依然能安心就學。

