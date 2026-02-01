原民領域補上關鍵拼圖 宜縣原民處揭牌

宜縣原民處揭牌成立後，為縣內原民領域補上關鍵拼圖。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府原住民族行政處今天（1日）成立揭牌，設有經濟建設科、文教社福科及土地管理科，盼落實專責分工，深化服務能量，為縣內原民領域補上關鍵拼圖。

宜蘭縣原住民人數1萬9000多人，原民處籌備處2022年7月掛牌後，歷經3年多籌備，從二級機關原住民事務所升格為一級專責單位原民處，原縣府民政處副處長辜雯華陞任首任處長，原縣府工旅處遊憩規劃科長鐘明達調陞副處長，成軍後編制員額擴充至20人。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天主持原民處揭牌典禮，行政院原民會主委曾智勇也到場見證宜縣原住民族事務重要里程碑，活動會場安排原住民才藝表演、耆老祈福。林茂盛說，原民處成立後，透過人力增援強化政策推動，回應族人對政府效能的期待。

宜縣原民處下轄3科，經濟建設科職掌產業發展、農業推廣、青年創業；文教社福科致力於族語保存、教育文化、社會福利；土地管理科專責原住民保留地管理、禁伐補償與獎勵輔導造林。辜雯華允諾深入了解縣內原住民鄉親需求，在行政院原民會、宜蘭縣政府、族人間扮演溝通橋梁，並爭取更多資源，落實族人福祉。

原住民族耆老到場為新成立的原民處祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

宜縣原民處揭牌典禮安排原住民才藝表演。（圖由宜蘭縣府提供）

