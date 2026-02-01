合歡山突降冰霰！追雪族嗨堆雪人 台14甲一度限掛雪鏈

南投合歡山雖下冰霰未降雪，但追雪民眾仍開心挖積冰堆起小雪人。（臺灣追雪團line群組提供）

受大陸冷氣團影響，南投縣仁愛鄉合歡山今近午突下冰霰，讓追雪民眾超驚喜，紛紛挖起白色積冰堆起雪人，公路單位因應冰霰造成道路濕滑，台14甲線武嶺至松雪樓路段，也短暫限掛雪鏈通行，以維行車安全。

林保署南投分署表示，合歡山地區今上午10點多斷斷續續降下冰霰，當時松雪樓氣溫2.8度，降下的冰霰直徑約0.2至0.3公分，積冰厚度約0.5公分，但之後隨著氣溫回升，積冰也漸漸因雨消融，呼籲民眾上山務必做好保暖工作。

公路局埔里工務段表示，今山區低溫約3至5度，天氣濕冷，接近中午時段，武嶺停車場附近突然下起冰霰，路邊車輛可見雪白冰粒，由於冰霰造成道路濕滑，警方與公路保全人員在台14甲武嶺路段進行管制，往松雪樓須加掛雪鏈通行，之後到了下午氣溫回升、積冰消融才恢復正常行駛。

南投合歡山受低溫水氣影響下起冰霰，松雪樓可見雪白冰霰密集落下。（林保署南投分署提供）

南投合歡山突然下起冰霰，追雪民眾開心堆起雪人。（臺灣追雪團line群組提供）

南投合歡山下起冰霰，有追雪民眾開心在路邊挖積冰堆起雪人。（臺灣追雪團line群組提供）

