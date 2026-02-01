民眾誤丟公司設計原稿 北市清潔隊員緊急尋回

因民眾即時通報，設計圖免於被混入更大量的回收紙類。（台北市環保局提供）

年關近，家中大掃除丟棄物品前，記得檢查再確認。台北市環保局今（1日）表示，日前接獲市民洪小姐電話緊急求助，稱不慎將裝有公司重要文件的資料袋，包含設計圖原稿等，當作廢紙回收，希望協助尋回。清潔隊人員通報後，在大量雜亂廢紙回收物中仔細搜尋，最終成功物歸原主。

環保局指出事件當晚，該民眾不慎將具商業價值的設計圖紙交由資源回收車進行廢紙收運，直到回收車駛離後才驚覺重要文件誤丟，心急如焚。環保局接獲民眾反映，第一時間立即指派轄區清潔隊及資源回收隊合作協助尋找，並聯繫當班回收車前往指定的南區資收場預留空地卸貨進行「攔截」，避免設計圖混入已陸續運回的數公噸回收物堆中，以利接下來人力搜尋。

經南區資收場資收隊員何建強協調聯繫，資收車順利於專區卸貨，隨後由信義區清潔隊領班許鴻宗、駕駛陳彥人與資收隊員洪永利，在卸貨處的回收物堆中同心協力仔細翻找，經過近半小時的搜尋，終於在眾多回收袋中尋獲該份重要資料袋。當洪小姐看到失而復得的文件，開心之餘再三向清潔隊員致謝，表達感謝，現場並欲致贈紅包，以表謝意。但三人則婉言謝絕，強調清潔隊員為民服務是職責所在，謝謝民眾的好意，很高興文件完好。

年關將近，環保局也提醒民眾，欲丟棄家中大型廢棄物（家具），向環保局預約免費清運時，在排出廢棄物前，請務必再次檢查內裝物品，以免誤丟貴重財物、重要文件。若發現誤丟重要物品或文件，可立即撥打轄區清潔隊電話或台北市民當家熱線1999，並告知準確的丟棄時間、地點與垃圾（回收）車編號，環保局將盡全力提供協助尋回。

台北市環保局清潔隊為民眾找回設計圖袋。（台北市環保局提供）

