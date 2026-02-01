台南中壇善心會捐83萬年菜 助華山孤老過好年

台南中壇善心會捐助83萬餘元支持愛心年菜，讓長輩在歲末年中也能感受社會的溫暖。（圖由華山基金會提供）

農曆春節將至，華山基金會發起2026年「愛老人 愛團圓」公益計畫，台南中壇善心會捐助83萬餘元支持愛心年菜，期盼透過捐助愛心年菜，為更多弱勢長輩送上年節祝福，讓長輩在歲末年中也能感受社會的溫暖。目前大台南地區預計募集2600份年菜給在地弱勢長輩，至今經費尚缺5成，盼各界踴躍認助愛心年菜每份1000元，助長輩平安過好年。

年菜愛心捐贈儀式，在南市安平區王城里活動中心舉行，由台南中壇善心會總會長萬漢林、高雄分會會長張國新、馬來西亞分會代表出席，並與華山服務的弱勢長輩一同DIY製作醒獅燈籠，信義房屋團體義工，也出共同見證捐贈儀式。

台南中壇善心會長年關注社會公益，秉持太子爺行善助人的精神，持續支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益活動，號召國內外會員集結愛心，募集83萬餘元善款。

高雄分會會長張國新表示，期盼透過捐助愛心年菜，為更多弱勢長輩送上過年祝福，讓長輩在團圓佳節中感受到溫暖與關懷，未來也會持續支持華山基金會，一起守護更多需要幫助的孤老。

華山基金會台南A區縣站長黃中衛表示，感謝台南中壇善心會再次協助本會募集愛心善款，成功募得830餘份年菜關懷禮，他們也將於年前挨家挨戶把年菜送至弱勢獨居長輩家中，讓長輩感受到社會的溫暖與陪伴，不再孤單過年。

台南中壇善心會與華山志工與長輩人們一同DIY製作醒獅燈籠，提前歡度農曆年節。（圖由華山基金會提供）

