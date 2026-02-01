為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南中壇善心會捐83萬年菜 助華山孤老過好年

    2026/02/01 14:30 記者蔡文居／台南報導
    台南中壇善心會捐助83萬餘元支持愛心年菜，讓長輩在歲末年中也能感受社會的溫暖。（圖由華山基金會提供）

    台南中壇善心會捐助83萬餘元支持愛心年菜，讓長輩在歲末年中也能感受社會的溫暖。（圖由華山基金會提供）

    農曆春節將至，華山基金會發起2026年「愛老人 愛團圓」公益計畫，台南中壇善心會捐助83萬餘元支持愛心年菜，期盼透過捐助愛心年菜，為更多弱勢長輩送上年節祝福，讓長輩在歲末年中也能感受社會的溫暖。目前大台南地區預計募集2600份年菜給在地弱勢長輩，至今經費尚缺5成，盼各界踴躍認助愛心年菜每份1000元，助長輩平安過好年。

    年菜愛心捐贈儀式，在南市安平區王城里活動中心舉行，由台南中壇善心會總會長萬漢林、高雄分會會長張國新、馬來西亞分會代表出席，並與華山服務的弱勢長輩一同DIY製作醒獅燈籠，信義房屋團體義工，也出共同見證捐贈儀式。

    台南中壇善心會長年關注社會公益，秉持太子爺行善助人的精神，持續支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益活動，號召國內外會員集結愛心，募集83萬餘元善款。

    高雄分會會長張國新表示，期盼透過捐助愛心年菜，為更多弱勢長輩送上過年祝福，讓長輩在團圓佳節中感受到溫暖與關懷，未來也會持續支持華山基金會，一起守護更多需要幫助的孤老。

    華山基金會台南A區縣站長黃中衛表示，感謝台南中壇善心會再次協助本會募集愛心善款，成功募得830餘份年菜關懷禮，他們也將於年前挨家挨戶把年菜送至弱勢獨居長輩家中，讓長輩感受到社會的溫暖與陪伴，不再孤單過年。

    台南中壇善心會與華山志工與長輩人們一同DIY製作醒獅燈籠，提前歡度農曆年節。（圖由華山基金會提供）

    台南中壇善心會與華山志工與長輩人們一同DIY製作醒獅燈籠，提前歡度農曆年節。（圖由華山基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播