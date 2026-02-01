竹東「親愛愛樂」音樂巷新春不打烊 特色餐廳免預約還有音樂快閃

由親愛愛樂師生共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳，2月3日起到22日免預約用餐，歡迎親子來走春！（記者廖雪茹攝）

台鐵竹東火車站旁，有一處將舊鐵道宿舍群活化為文化聚落的「親愛愛樂」音樂巷，區內有藝廊、餐廳、音樂裝置藝術，農曆新年不打烊，還有不定時音樂快閃；其中，由親愛師生共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳，2月3日起到22日免預約用餐，歡迎親子來走春！

「親愛愛樂」是一個陪伴原鄉孩子成長的音樂團體，從2008年在南投仁愛鄉起步，至今已培育上百位原住民青年走進音樂專業領域。如今，這些曾經學琴的孩子，回到竹東火車站旁的音樂巷擔任演出者、廚師、導覽員，用音樂與行動回饋土地。

音樂巷園區內包括「隱身樹」藝廊、「大用食光」餐廳、「黃燜雞」、「親愛的24軌」音樂裝置藝術，還有用16.8噸回收物打造的「Lil便利商店」，春節期間都照常營業。

其中，毗鄰鐵道的「大用食光」特色咖哩餐廳，空間由22.8公噸的工地回收建材與台鐵退役枕木打造而成，保留了百年老桁架的歷史溫度，並懸掛各式各樣的提琴裝置，凝聚了從小在親愛愛樂長大的原民孩子的記憶與夢想。餐點主打特色咖哩套餐，選用當季盛產蔬果入菜，融合土地與節令的味道。營業時間為上午11點30分到晚上8點30分，讓旅人可體驗邊用餐邊看火車行經的樂趣。

「親愛愛樂」表示，適逢寒假和春節假期，無論是想與親友喝杯咖啡、尋找特色年節美食，或是想靜靜欣賞在地青年音樂家的演出，音樂巷都歡迎大家前來散步、探索、拍美照，與快閃音樂演出不期而遇，讓走春旅程多一點驚喜、多一點溫暖。

