雲林寄養媽媽13年呵護先天腦萎縮男童 獲家扶「最佳陪伴獎」

何月蘭（左）照顧小熊長達13年，獲得家扶「最佳陪伴獎」。（記者李文德攝）

雲林家扶中心今年共有35戶寄養家庭，今（1）日家扶舉辦授證典禮，並在會中分為5大獎項頒贈，其中65歲何月蘭照顧先天性左腦萎縮，導致右半肢體受限的小熊，13年來悉心呵護直到出養，因此獲得「最佳陪伴獎」。她表示，與他相處是緣分使然，如今看他已出養至美國，且時常分享喜訊，倍感暖心，未來會持續陪著寄養童長大。

何月蘭投入寄養家庭已27年，已照顧20多名寄養童，回想起曾經照顧13年的小熊。她指出，小熊出生3天就從醫院抱來照顧，1個多月大時，發現右手右腳不像是左側肢體靈活，到醫院檢查後才知他先天性左腦萎縮，導致右側肢體不便，當時頓感驚訝也無所適從，經過各界告知相關資源，開始讓小熊復健治療。

何月蘭表示，按照規則而言寄養童安置或寄養家庭雙方無法適應就可以轉出，但如不持續陪伴他，日後手腳萎縮可能會更嚴重，老天已幫他決定先天條件，那後天就陪他走過人生最難一段，從1週5次看診，到國中1週1次，甚至帶他學滑板、珠心算等，讓小熊適性發展，希望用最溫暖的守護度過童年。

何月蘭回想，小熊個性較內斂，成長過程中偶爾遭受同儕嘲弄而不敢說出口，但會教導他應該勇於說不，甚至告訴師長，讓小熊對她倍感信任，2022年小熊順利出養到美國加州，去年他與養母一同到台灣見面，分享目前所見，看著小嬰兒逐漸長成大男孩，非常有成就感。

何月蘭說，目前就讀高一的小熊右側肢體已能活動，甚至會傳來健身、遊玩照片，更說將來想當翻譯促進國際交流，更相約高中畢業後要回台度假，等到大學畢業後她也會組團赴美參加畢業典禮。回想照顧的孩子，照顧小熊時間最長，也是最特別一位，未來會持續加入寄養家庭行列，照顧更多需要幫助的孩童。

家扶主委陳燦勳表示，近年來原有寄養家庭有生涯規劃或年事已高，逐漸退出寄養家庭行列，以今年而言共35戶，希望有更多民眾可以用溫暖的雙手接住寄養童們，給孩子一個家也給自己一份溫暖成就感。

小熊在何月蘭照顧下，2022年已經順利出養至美國加州。（圖由何月蘭提供）

