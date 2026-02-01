為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    車站更好逛了！ 台鐵高雄車站地下廣場首場市集吸睛

    2026/02/01 14:35 記者王榮祥／高雄報導
    台鐵高雄車站圓形廣場啟用後第一場市集本週上陣，吸引不少民眾走逛。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站圓形廣場啟用後第一場市集本週上陣，吸引不少民眾走逛。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站地下圓形廣場本週出現第一場市集，也是冠德建設標下車站商業空間後的試營運場，業者細緻規劃成功抓住民眾目光，路人表示「車站更好逛了」。

    旗下擁有環球百貨、且跟台鐵已有合作經驗的冠德建設，去年陸續標下台鐵高雄車站地下廣場、商業大樓，及車站旁的車專四、五開發案，堪稱高雄車站現階段最大夥伴。

    原本略顯空曠的高雄車站圓形廣場，本週假日出現第一場市集，純白色系的攤位成功抓住不少民眾目光，讓許多乘客留步看看。

    高雄車站證實這是冠德租下廣場商業空間後的第1次，先以330平方公尺空間試賣，雖然去年高雄市政府曾在南側廣場辦過多場活動時搭配不同市集，但屬於車站的市集，這是第1場。

    圓形廣場的第1次大型商業活動由煦嶼市集擔綱，主辦人說明共邀集15家攤商齊聚，涵蓋年節飾品、手作文創、選物、花藝等，攤商跟顧客反應都不錯，首場市集1/30到今天，下週六日還有一回，如果攤商反應不差，下週五也會列入評估。

    有手作攤商透露，因為作品細緻、單價不算便宜，但在車站卻能接到外縣市乘客的訂單，感覺這裡有商機，若有機會願意再來；從台南到高雄訪友的陳先生指出，來過高雄車站好幾回，感覺車站越來越多料、越來越好逛了。

    煦嶼市集細緻規劃，成功抓住民眾目光。（記者王榮祥攝）

    煦嶼市集細緻規劃，成功抓住民眾目光。（記者王榮祥攝）

