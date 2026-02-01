為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陽明山花季2/5開跑 公布交管措施

    2026/02/01 13:53 記者王冠仁／台北報導
    警方將於陽明山花季期間進行交通管制。（記者王冠仁翻攝）

    今年度的陽明山花季即將於本月5日正式展開，同時隨著農曆春節將至，警方預估屆時陽明山將會迎來大量賞花、出遊人潮。對此，轄區士林分局在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾可以多加利用大眾運輸交通工具，共同維護交通順暢。

    士林分局指出，為維護花季期間交通順暢及紓解陽明山交通可能壅塞現象，於仰德大道實施通行管制，管制路段為：

    一、仰德大道上山2處管制點：仰德大道與至誠路口；福林路與忠勇街口。

    二、下山彈性分流點：格致路與凱旋路口。

    警方說，陽明山花季期間管制措施，自今年2月5日至3月15日，連續假日上午7時至下午4時，實施上山交通管制，管制對象為自用小汽車（含客、貨兩用車），並將視車流狀況實行彈性交通管制疏導作為；格致路與凱旋路口將視下山車流狀況彈性實施分流。

    士林分局呼籲，民眾來士林賞花出遊，多多利用大眾運輸，從捷運劍潭站、士林站轉乘公車（紅5、260、小15、303及111）上山，以免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情；開車出遊時應養足精神，切勿疲勞駕駛，影響行車安全；同時提醒市民朋友勿違規停車，禮讓行人優先通行，遵守交通安全規則，並配合現場員警及義交指揮疏導，共同維護交通順暢。

