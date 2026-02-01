春節垃圾丟哪？彰市2/17~2/20加開5路線清運垃圾

彰化市清潔隊規劃5條路線清運垃圾，讓市民有垃圾可丟。（資料照，記者湯世名攝）

農曆春節期間，彰化市從2月17日大年初一到2月20日大年初四這4天停止收運垃圾，有市民擔心家裡過年期間吃剩的食物、垃圾與資源回收物無處可丟，市公所清潔隊規劃出5條主要道路垃圾清運路線清理垃圾，這4天每天從早上9點半開始收垃圾，讓市民不用擔心家裡垃圾無處丟，造成家裡產生異味或垃圾堆積等問題。

五條線路，分別是金馬路2段（建國北路至彰美路）→ 彰美路1段 → 自強南路（全）→ 辭修路（全）→ 三民路（全）→ 永安街（三民路-金馬路）→ 自強路（彰美路至安平街）；中山路1段（全）→ 中山路2段（南平街至曉陽路）→ 曉陽路（中山路至中正路）→ 中正路2段（中央路至中華路）→ 金馬路3段（全）→林森路（金馬路至平安街）→ 中華西路（金馬路至中央路）→ 中央路（全）→ 崙平南路（全）→ 崙平北路（全）→ 建和街（全）；中正路1段（全）→ 光復路（全）→ 和平路（中華路至光復路）→ 民族路（中華路至曉陽路）含年貨大街 → 中正路2段（中華路至光復路）→ 中華路（孔門路至中正路）

請繼續往下閱讀...

彰南路1段（全）→ 彰南路2段（全）→ 中山路3段（建國南路至彰南路）→ 中山路2段（建國南路至曉陽路）→ 南郭路1段（博愛街至介壽北路）→ 華山路（全）（中山路至中正路）；三福街（建國南路至永安街）→ 民生路（三民路至華山路）→ 民生南路 → 成功路（華山路至中正路）→ 陳稜路（全）→ 太平街（全）→ 永樂街（全）→ 大埔路（中興路至英士路）。

彰化市初一至初四規畫5條路線清運垃圾。（清潔隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法