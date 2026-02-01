為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    老廢綠竹變環保用品 新北推「筍之後」綠竹纖維用品

    2026/02/01 13:37 記者羅國嘉／新北報導
    「筍之後」品牌環保餐具組。（圖由農業局提供）

    「筍之後」品牌環保餐具組。（圖由農業局提供）

    新北市綠竹產業邁向循環再利用，市府將筍園疏伐後的老廢綠竹轉化為可分解的綠竹纖維製品，打造全新「筍之後」品牌，結合在地農業與永續生活概念，推出環保餐具與環保杯等產品，即日起開放線上選購，現有竹節環保餐具199元、環保杯299元、環保套組（含餐具及環保杯）399元可供選擇，訂購後至農業局現場取貨。

    農業局指出，新北市為全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大。為維持綠竹筍品質，農友每年於12月至翌年2月休眠期進行老竹疏伐與竹林更新。傳統處理老竹的方式多為堆置焚燒，有汙染環境的疑慮，為響應農業部淨零碳「循環」主軸，除輔導產區農會添購碎竹機，鼓勵農友將老竹粉碎後做為土壤有機肥，更落實循環再利用概念，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境下逐步分解回歸土地的「筍之後」環保生活用品。產品無塑料添加，使用至產品壽命期限後，也不會留下無法分解的污染物，環保又安全。

    農業局表示，「筍之後」系列產品無塑料添加，使用至產品壽命期限後，也不會留下無法分解的污染物，環保又安全。目前推出竹節環保餐具、環保杯及環保套組等品項，即日起至2月13日止開放線上選購，訂購後可至農業局現場取貨。

    新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。（圖由農業局提供）

    新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。（圖由農業局提供）

