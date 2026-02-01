為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    書法家揮毫送春聯 澎縣湖西書香墨韻迎新年

    2026/02/01 13:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    書法家齊聚湖西公所禮堂，營造濃厚春節氣氛。（記者劉禹慶攝）

    書法家齊聚湖西公所禮堂，營造濃厚春節氣氛。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉公所為迎接農曆新年，今（2月1日）在鄉公所2樓禮堂舉辦「春節書法揮毫．贈春聯」活動，邀請澎湖縣書法學會13位書法家現場揮毫，免費贈送春聯予到場民眾，吸引眾多民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，湖西鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒連袂出席，並提前向民眾祝賀新年快樂。

    今日活動，由澎湖書法學會理事長林昇進領軍，13位書法家共襄盛舉，現場書寫各式吉祥對聯，一筆一畫蘊含新年祝福，不少民眾提前到場排隊索取，感受傳統書法藝術的魅力。現場墨香四溢，洋溢濃厚年節氛圍。湖西鄉公所也派出專人服務，書法家墨寶甫完成，立即掛上晾乾，讓民眾能盡快帶墨寶返家。

    湖西鄉長陳振中表示，春聯是春節重要的文化象徵，透過書法揮毫活動，不僅讓鄉親迎接新年的同時獲得祝福，也能進一步推廣書法藝術與傳統文化，讓傳統文化在節慶中被看見、被感受。未來公所也將持續結合在地資源，辦理多元文化活動，讓更多鄉親有機會親近藝術、共享文化成果。

    湖西鄉公所感謝澎湖縣書法學會書法家們熱情參與及用心付出，鄉長陳振中致贈感謝狀，由書法學會理事長林昇進代表接受，亦感謝民眾踴躍到場支持，使活動圓滿順利完成，現場也準備財源廣進、馬上有錢轉印紅包袋，分享民眾喜氣，並祝福民眾新的一年平安健康、事事順心。

    湖西鄉書法春聯迎新春，左起澎湖書法學會理事長林昇進、湖西鄉長陳振中、代表會主席陳紘諒。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉書法春聯迎新春，左起澎湖書法學會理事長林昇進、湖西鄉長陳振中、代表會主席陳紘諒。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播