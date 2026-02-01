書法家揮毫送春聯 澎縣湖西書香墨韻迎新年

書法家齊聚湖西公所禮堂，營造濃厚春節氣氛。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉公所為迎接農曆新年，今（2月1日）在鄉公所2樓禮堂舉辦「春節書法揮毫．贈春聯」活動，邀請澎湖縣書法學會13位書法家現場揮毫，免費贈送春聯予到場民眾，吸引眾多民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，湖西鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒連袂出席，並提前向民眾祝賀新年快樂。

今日活動，由澎湖書法學會理事長林昇進領軍，13位書法家共襄盛舉，現場書寫各式吉祥對聯，一筆一畫蘊含新年祝福，不少民眾提前到場排隊索取，感受傳統書法藝術的魅力。現場墨香四溢，洋溢濃厚年節氛圍。湖西鄉公所也派出專人服務，書法家墨寶甫完成，立即掛上晾乾，讓民眾能盡快帶墨寶返家。

湖西鄉長陳振中表示，春聯是春節重要的文化象徵，透過書法揮毫活動，不僅讓鄉親迎接新年的同時獲得祝福，也能進一步推廣書法藝術與傳統文化，讓傳統文化在節慶中被看見、被感受。未來公所也將持續結合在地資源，辦理多元文化活動，讓更多鄉親有機會親近藝術、共享文化成果。

湖西鄉公所感謝澎湖縣書法學會書法家們熱情參與及用心付出，鄉長陳振中致贈感謝狀，由書法學會理事長林昇進代表接受，亦感謝民眾踴躍到場支持，使活動圓滿順利完成，現場也準備財源廣進、馬上有錢轉印紅包袋，分享民眾喜氣，並祝福民眾新的一年平安健康、事事順心。

湖西鄉書法春聯迎新春，左起澎湖書法學會理事長林昇進、湖西鄉長陳振中、代表會主席陳紘諒。（記者劉禹慶攝）

