    首頁 > 生活

    台灣護護聖宮送愛到線西 啟動「三義」服務

    2026/02/01 13:08 記者湯世名／彰化報導
    40呎彩繪貨櫃車從玻璃媽祖廟開到線西鄉温安宮。（圖由賴清美提供）

    40呎彩繪貨櫃車從玻璃媽祖廟開到線西鄉温安宮。（圖由賴清美提供）

    農曆春節前夕，財團法人台灣護聖宮教育基金會廣集物資，結合地方善心人士、組織協會今天（1日）啟動愛心物資行動配送，將40呎彩繪貨櫃車從玻璃媽祖廟開到線西鄉溫安宮，眾人一起開櫃，將這些愛心物資傳達到社會邊緣戶及弱勢家庭手中。活動並啟動「三義」服務，包含義剪、義診、義演服務，期許集結大家的力量，一起關懷弱勢偏鄉朋友。

    這次活動在財團法人台灣護聖宮教育基金會董事長也是台明將公司董事長林肇雎號召下，許多企業界及善心人士有錢出錢，有力出力，由彩繪貨櫃車前往偏鄉廟宇及在地慈善會做愛心物資行動配送，並進行「三義」服務，包含義剪、義診、義演服務，針對邊緣戶及弱勢家庭救濟也準備救濟物資。

    彰化縣議員賴清美與特助曾煥燁表示，感謝護聖宮到線西鄉溫安宮來舉行發放物資的愛心活動，讓線西鄉需要受到幫忙的邊緣戶得到溫暖。

    台灣護聖宮教育基金會董事長林肇雎表示，護聖宮自10多年前創立以來，就開創出有別於傳統廟宇的燒金紙、放鞭炮的活動，集結善心人士的捐贈物資放在40呎彩繪貨櫃，將物資送到偏鄉給邊緣戶，讓他們能共享社會溫馨與善心人士的愛心，讓台灣能成為健康富裕的社會。

    發放物資現場還有義診活動。（圖由賴清美提供）

    發放物資現場還有義診活動。（圖由賴清美提供）

    發放物資現場還有提供熱食給鄉親食用。（圖由賴清美提供）

    發放物資現場還有提供熱食給鄉親食用。（圖由賴清美提供）

