新春轉職好機會！北市就服處釋逾500個職缺 薪資最高近50K

北市勞動局就業服務處2月3日及2月5日舉辦現場徵才活動，提供達514個工作機會。（圖由台北市勞動局提供）

時值歲末年終，台北市就業服務處各就服站於3日至5日推出現場徵才活動，邀集15家知名企業，釋出514個工作機會。徵才廠商有屈臣氏、三商家購（美廉社）、棉花田、統一生活事業（康是美）、好好生活家居家具（特力集團）、彩宸生活事業（馬修嚴選）、阿爾法餐飲（雞湯大叔）、微笑單車（YouBike）、錢櫃／忠孝分公司、安民居家長照、聯承居家長照、惠安居家長照、歲悅居家長照、潤田居家長照、圓光居家長照，共計15家企業。

就服處指出，門市遍及雙北的屈臣氏、美廉社、康是美、棉花田，本次共釋出193個職缺，包含專案管理師、宅配司機、儲備幹部及門市正、兼職人員，適合希望兼顧家庭工作的求職者。另外，彩宸生活事業（馬修嚴選）更提供每年4天志工假，鼓勵員工投入公益。

請繼續往下閱讀...

就服處表示，阿爾法餐飲（雞湯大叔）這次招募內、外場正兼職夥伴，正職薪資上看45K、兼職時薪最高250元，同時提供新人到職獎金、介紹獎金、生育獎金、托兒補助，以及過年店休（百貨店除外）。

就服處提到，微笑單車／YouBike也參與徵才，夜班調度專員及大夜班維護專員薪資最高近50K，另有全時、兼職職缺。另外，錢櫃開出日、中、夜班正兼職服務員與清潔人員職缺，工時彈性。

就服處說明，長期照顧服務領域共有安民、聯承、惠安、歲悅、潤田、圓光等6家居家長照機構釋出91個照服員職缺，時薪200元起、最高可達650元，並提供照顧責任險、定期健檢、留任獎金及照顧裝備補給等福利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法