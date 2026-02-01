邁入第31年！彰化家扶古早燈籠義賣2/9~元宵節 特殊造型曝

彰化家扶古早燈籠義賣，深受小朋友喜愛。（資料照）

農曆春節9天連假即將展開，邁入第31年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動，將從2月9日開跑，首站將從台中銀行溪湖分行出發，緊接著全縣40餘處據點也將陸續開賣，最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」則在2月27日起開賣，今年還增加馬年造型塑膠燈籠款式；家扶中心主任王震光說，義賣到3月3日元宵節當晚10點結束，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。

王震光指出，古早燈籠發起人李世湧31年前跟太太黃惠雪兩人站在彰化市曉陽路與民族路口，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭，非常感謝鄉親31年來對古早燈籠活動的支持，更是對家扶兒的不離不棄。

今年第31年，燈籠款式也有所不同，除了往年的傳統、造型紙燈籠、竹燈籠，今年還新增馬年造型的塑膠燈籠；每一盞燈籠都凝聚了大家的心意，邀請大家踴躍參與，一起點亮孩子們的未來。由李世湧、黃惠雪伉儷發起的古早燈籠義賣暖心活動，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭。

他說，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。這些燈籠是家扶兒的希望。每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。希望透過這個活動，讓更多人感受到愛心的力量。

彰化家扶古往年義賣古早燈籠，都有大批民眾掏錢購買做公益。（資料照）

彰化家扶義賣燈籠，彰化市曉陽路、民族路口的「老担」最受矚目。（資料照）

