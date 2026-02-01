桃園「生生喝鮮乳」2/23上路 21.6萬學童今年可領45瓶

桃園「生生喝鮮乳」2月23日上路，當週即可開始持卡兌換。（資料照，教育局提供）

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策將於2月23日上路，每生每週1瓶且寒暑假不間斷，並採數位刷卡方式到合作超商或通路兌換，估計約有21萬學童受惠，其中，設籍桃園市但未就讀桃園市學校的2到12歲學童約有2萬人，另需申請鮮乳卡，教育局表示，截至目前已接獲約8000名學童申請。

桃園市「生生喝鮮乳」政策採數位兌換平台方式，克服冷鏈及避免造成老師負荷，只要設籍桃園市的學童，不論就讀公立或私立的國小、幼兒園，持數位學生證或幼兒卡，即可到全市合作的超商或通路刷卡領取鮮乳，全年52週每週領1瓶，乳糖不耐症學童可改領豆漿，教育局表示，就讀國小的學童可直接持數位學生證領取，幼兒則另製發專屬數位卡證，已經陸續由園方發送，但設籍桃園市但未就讀桃園市學校或未就讀幼兒園的學童則需另行申請鮮乳卡。

教育局表示，桃園市2至12歲學童共有21.6萬人，其中，設籍桃園未就讀桃園學校或未就讀幼兒園的學童約2萬人，教育局分別在1月初及1月底寄給家長2次鮮乳卡申請提醒通知單，截至上月30日已接獲約8000名學童申請，開放申請後發現有部分家長上傳的戶口名簿未清楚拍攝戶籍地址及法定代理人資訊等問題被退件，市府已以簡訊方式通知原因，並請家長重新提出申請，而「生生喝鮮乳」政策預計2月23日正式實施，當週即可開始到合作超商或通路兌換，今年度預計執行約45週，預算2.8億元已全數編列。

市長張善政日前也聽取教育局及農業運局政策簡報，他表示，市府在推動「生生喝鮮乳」政策前，已汲取中央先前推動相關經驗，針對府內分工及超商端的識別方式與操作流程妥善規劃，未來也將透過兌換平台清楚說明兌換方式，並以核心圖案作為可兌換乳品的主要辨識基準，避免學生與第一線人員混淆，市府亦將隨時滾動檢討修正，確保政策順利推動。

副市長王明鉅表示，「生生喝鮮乳」政策須擬訂清楚的作業指引，尤其學生於超商兌領乳品的選取規範，以情境式影片完整示範兌換流程，並於官網揭示各通路鮮乳專區樣式，有助協助學生快速辨認，讓第一線人員順利執行。

教育局長劉仲成表示，市府推動「生生喝鮮乳」政策，嚴選具備鮮乳標章、CAS或產銷履歷標章的乳品，以確保品質。

教育局說明，學童可至統一、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市部分門市及楓康超市等8大通路門市靠卡領取，桃園境內共有1955家門市，分別提供不同品牌的國產鮮乳及豆漿，包含有鮮乳17項及豆漿18項：農業局表示，配合「生生喝鮮乳」政策，桃園市酪農每日生產約50公噸生乳，亦透過在地加工供應學童，實踐地產地消並降低碳排

