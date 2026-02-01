嘉南羊乳「羊編」被換掉？ 深夜內心告白遭網友質疑「羊格分裂」

嘉南羊乳Threads近期爆出行銷公司「代操」風波，「羊編」發文澄清「無代筆」，但嘉南羊乳總公司卻在1月31日發出聲明力挺行銷公司，不排除對抹黑者提告，羊編雖在今凌晨發文「救火」，但有網友認為，羊編最新發文的遣詞用字與「先前的羊編」不同，持續質疑「羊編可能已換人」。（圖擷取自嘉南羊乳總公司臉書粉絲專頁）

嘉南羊乳先前在社群平台Threads的「羊編」經營社群廣受好評，近期卻因為行銷公司自曝「代操」衍生輿論風暴，後續羊編發文澄清「無代筆」，但嘉南羊乳總公司卻在1月31日發出聲明力挺行銷公司，甚至不排除對抹黑者提告。雖然嘉南羊乳後續將聲明刪除、羊編也在今凌晨發文「救火」，但有網友認為，羊編最新發文的遣詞用字與「先前的羊編」不同，持續質疑「羊編可能已換人」。

事件起因於某行銷公司的Threads貼文，該公司聲稱有協助嘉南羊乳代為操作Threads，並將其當作成果放在廣告上，此文一出立刻在Threads掀起熱議，許多網友對此表示失望。後續羊編在1月29日晚間PO文澄清，強調Threads上的留言與貼文均出自他手、並無外包，嘉南羊乳雖有和行銷公司合作，但行銷公司主要協助視覺發想與圖片設計，使用與否、如何使用是由他決定，且他本人是嘉南羊乳的員工，而非行銷公司員工，行銷公司也從未參與Threads上的留言互動。

事後許多網友將矛頭指向爆料的行銷公司，爆料者帳號緊急轉為私人帳號，該行銷公司的社群貼文也已刪除。不過嘉南羊乳於1月31日發出聲明，表示針對長期合作夥伴「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」的惡意攻擊與不實言論，為維護雙方合作關係與商譽，不排除提出妨害名譽之訴。

聲明曝光再度讓網友群情激憤，並且替羊編抱不平，認為此舉宛如公司聯合廠商打壓內部員工，相關風波持續延燒，嘉南羊乳後續則是將聲明下架。羊編今天凌晨於Threads發文，並說自己沒有被開除，並說他看到「羊老大」（老闆）自發的聲明內容時真的嚇壞了，「老大的目的想要告訴大家，今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖，背後確實有行銷公司的協助，但是老大的發文卻沒有考慮到，大家對於羊編及羊奶們的感受」。

後續羊編更指出：「針對羊老大的不當發言，羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇地向大家誠懇地說一聲對不起，老大的錯誤發言行為，不是羊編意願和想法，羊編覺得這些日子的經營，被羊老大毀了。羊編真的！明天會和其他羊媽媽們把羊老大毒打並且關進小黑屋！」針對行銷公司，羊編則說：「羊編知道他們不但讓大家很生氣，不只你們痛，我也覺得羊毛被拔了好幾根，昨天我們羊憲兵，真的拿『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰。」

最後羊編也坦言，自己是在嘉南羊乳工作很久的「老羊」，因為很喜歡在脆上說幹話，所以才會常常在下班後、深夜、清晨偷偷出沒跟大家聊天，「這幾個小時沒有第一時間出來說話，不是因為我消失了、也不是被要求噤聲，而是羊編我真的需要一點時間整理情緒，也確認怎麼說才不會再傷到大家」。

不過許多網友在看完羊編的最新貼文後，多數人都認為「這可能不是原本的羊編」，並留言：「羊編，你這篇如果是被逼的就眨個眼。」、「老實說如果你們的小編帳號是任何一個主管可以隨意登入發言，這種情形往後只會再發生。」、「講真，我不信，誰知道你羊皮下面是美樂蒂還是誰。」、「這不是本人吧，『羊老大』這詞第一次出現欸，刷回以前的文跟回覆都是稱『老闆』，這次怎麼就不同了？」、「究竟這是真的羊編，還是行銷公司披著羊皮借屍還魂呢？」

有網友更直言：「這發文風格完全不同，表情符號、用語、段落排版、語氣，明顯就是老人硬要裝年輕人的口吻，羊編的文字一直帶有屬於他的溫度，這個真誠是模仿不來的，行銷公司不要再假冒了啦！」、「這一波往返，看起來更像行銷公司自發文想幫自己公司洗白，發現沒辦法只好再把羊編的人設拿出來用，羊格分裂是救不了任何一方的。」

