把握農曆年前轉職 朴子就業中心連辦4場徵才

農曆春節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心為協助嘉義地區求職者把握年前轉職時機，2月連續辦理4場徵才活動，總計釋出200多個職缺。首場「馬上開運：好職聯聯看」2月4日下午2點在朴子就業中心舉辦，2月9日至11日連辦3場，協助求職者及事業單位在年節前夕即時對接人力需求，迎向新的職涯起點。

2月4日由聯亞科技、台灣必成、天珩機械及新樺鋼鐵等指標廠商釋出工程師與勞安管理等職位，另外3場分別由艾井澤（一畝石鍋）、嘉忠車輛與家樂福超市（朴子文明南店）接力提供正（兼）職人員、儲備幹部、包裝、操台操作員、營運（收貨、生鮮）服務專員等職缺。

徵才活動結合數位科技與節慶元素，設計「用年菜味找出開運好職位」線上互動遊戲，透過個人年菜喜好引導民眾探索職涯方向。

朴子就業中心表示，針對嘉義地區增加的新住民人口，精進服務模式，於徵才現場配置專業通譯人員，確保新住民朋友在諮詢時溝通順暢無礙；現場邀請具備專業證照的職涯諮詢師提供1對1深度諮詢，協助新住民及求職民眾精準釐清發展方向，為重返職場做好萬全準備。

活動規劃舒壓活動與應景體驗，由專業視障按摩師現場提供服務，讓民眾舒緩面試壓力，還有免費客製化春聯揮毫；朴子就業中心主任張春美說，除4場徵才活動，在嘉義縣辦理的台灣燈會正招募燈會會場臨時工作人員600逾人，工作時間依分派在2月17日至3月15日之間，歡迎有興趣的民眾至朴子就業中心設置的雲端 完成登記或洽詢05-3621632。

