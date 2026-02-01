為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不是彰化市！「廢床墊」堆置量和美鎮最多 竟是這原因

    2026/02/01 00:06 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮廢棄床墊堆置數量，去年12月統計有1100張待拆解。（和美清潔隊提供）

    又到大掃除季節，許多人淘汰舊床墊等待清潔隊清運，但彰化縣去年12月廢棄床墊堆置數量第1名，竟不是人口數最多的彰化市，反而是人口排名第3的和美鎮。和美鎮清潔隊指出，主要與移工宿舍有關，而汰除單人床墊佔了3、4成左右。

    和美鎮人口約為8萬6000多人，彰化市人口就有22萬人，和美鎮人口約為彰化市的4成，但根據彰化縣環保局調查，去年12月的未拆解廢棄床墊數量，全彰化縣為3669張床墊，其中彰化市有1000張，和美鎮卻有1100張。

    和美鎮清潔隊長葉木樹表示，以往都是把比較難拆的獨立筒床墊送溪州焚化廠有巨大破碎機來破碎，傳統床墊由隊員來拆解。但去年因為垃圾細分類，又養黑水虻去化廚餘，無法抽人力來拆解床墊，造成收回來的床墊變成床墊山。

    和美清潔隊強調，堆積太多數量的廢棄床墊容易造成公安危險，決定請廠商來破碎。由於和美清運床墊早就採取付費制，去年單人床為200元，雙人床為300元，廠商代破碎的處理費每床約140元左右。

    不過，和美鎮廢棄床墊累積數量比彰化市還要多，讓人覺得匪夷所思。和美清潔隊分析，應該與移工宿舍有關，因為全興工業區，加上還有彰濱線西區，許多移工宿舍都是在和美鎮，加上和美也有許多傳統產業，在移工人數多，一旦遷居就會更新床墊下，才會讓和美鎮廢棄床墊數量迅速累積，但在這波大量去化下，可望大大降低床墊山的高度。

    和美鎮的床墊山越長越高，只好委外進行破碎。（和美清潔隊提供）

    和美鎮的床墊回收採取收費制，但回收數量非常龐大。（和美清潔隊提供）

    和美鎮廢棄床墊，委由廠商進行破碎。（和美清潔隊提供）

    和美鎮廢棄床墊堆置數量，去年12月全縣第1名。（和美清潔隊提供）

