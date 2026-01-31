新營Q起來 超萌裝置藝術「小馬Q、球球Q、星星Q」點燈

2026新營Q起來「追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，今晚（31日）在新營文化中心廣場點燈。（記者楊金城攝）

「2026新營Q起來-追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，今晚（31日）在新營文化中心廣場點燈，巨型「小馬Q」與超萌「球球Q」與「星星Q」的圓潤純白的造型Q萌可愛，溫暖每個人的心，有幸福的快樂。

新營文化中心說，迎接新的一年，希望透過公共藝術的進駐，讓文化空間成為陪伴市民生活的存在。

請繼續往下閱讀...

「AH!Q」裝置藝術由知名藝術家Alan Hong設計，以「球球Q」、「星星Q」及「小馬Q」的溫柔光芒，讓人找回屬於自己的平靜與力量。

配合今晚的亮燈派對，今天下午由「純白市集」先登場，集結10家特色商家炒熱氣氛，像米弎豆お菓子処的「淡雪莓滿大福」、小栗郎日式栗燒的「經典棉花糖巧克力」、晃晃咖啡的「芸香西柚」，受到民眾喜愛。

「新營Q起來」的點燈則在幼兒園小朋友可愛度滿點的舞蹈倒數後，點亮3隻藝術裝置，並由DJ HUNTER 以「Q起來金曲派對」帶動歡樂。

新營文化中心說，裝置藝術展覽將展至3月8日。民眾也別錯過與台糖80週年合作的「期間限定聯名列車」，民眾可在新營五分車園區中興站搭乘五分車，體驗與雲朵共行的糖鐵療癒旅程；開展活動到明天（2月1日），民眾只要參與「新營Q起來」舞蹈互動，拍攝影片並於社群平台打卡標註「新營文化中心」，即可兌換「雲朵AH!Q限定充氣星星棒」。

「球球Q」、「星星Q」及「小馬Q」裝置藝術超萌可愛。（記者楊金城攝）

可愛的裝置藝術溫暖人心。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法