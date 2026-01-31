為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明華園總團青年軍《王子復仇記》壓軸場 嗨翻故鄉潮州

    2026/01/31 22:34 記者陳彥廷／屏東報導
    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園戲劇總團「回娘家」屏東潮州，公演《王子復仇記》，今天封街演出吸引上千人湧入，座無虛席、掌聲不斷。縣長周春米說，歌仔戲魅力無窮，明華園多年來持續以精湛演出感動各世代觀眾，這次由青年軍回潮州演出，更展現世代傳承、青出於藍的戲曲實力。

    周春米說，《王子復仇記》由明華園總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜及黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，展現歌仔戲世代傳承的深厚實力。歌仔戲魅力無窮，2024年由孫翠鳳老師率領明華園在內埔演出《超炫白蛇傳》，去年在恆春演出《瑯嶠風雲》，都獲得廣大迴響，深受喜愛。

    周春米說，感謝潮州鄉親及各地戲迷踴躍到場支持，屏東是一座擁有豐富歷史與文化的城市，縣府會持續推動藝術下鄉與文化扎根，讓更多優質表演走進社區，陪伴民眾共享藝文生活，也讓傳統戲曲在新世代持續發光發熱。

    縣府文化處說，《王子復仇記》改編自莎士比亞經典劇作，由國家文藝獎得主陳勝國編導，以歌仔戲形式重新詮釋王權、復仇與人性的掙扎，結合傳統唱腔與現代劇場語彙，呈現不同於以往的戲曲風貌。演出地點潮州是戲曲重鎮，歌仔戲、布袋戲與皮影戲文化底蘊深厚，明華園回鄉公演更具意義。

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

    明華園「回娘家」，帶來改編自文豪莎士比亞的《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

