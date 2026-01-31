為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    員林街角「粉紅棉花糖」爆紅 7年風鈴木迎最美花期 背後暖心理由曝光

    2026/01/31 22:26 記者陳冠備／彰化報導
    彰化家扶中心員林服務處門口種有洋紅風鈴木，經過7年成長，近日迎來史上最美花期。（記者陳冠備攝）

    彰化家扶中心員林服務處門口種有洋紅風鈴木，經過7年成長，近日迎來史上最美花期。（記者陳冠備攝）

    彰化縣員林市街頭近期出現超吸睛的打卡熱點！位於彰化家扶中心員林服務處門口一棵洋紅風鈴木，近日迎來史上最美花期。整棵樹滿開粉紅花朵，遠看宛如巨大且夢幻的「粉紅棉花糖」，療癒指數破表，吸引大批民眾、網紅及攝影愛好者爭相前往拍照打卡。

    員林家扶督導張宏源表示，這棵洋紅風鈴木已有7年樹齡，當年服務處落成時，門口圍牆旁一共種下4棵風鈴木，象徵陪伴孩子成長。近兩年接連遭逢颱風侵襲，其餘3棵不是傾倒就是被迫移除，唯獨這棵挺過風雨、屹立不搖，今年更迎來「史上最盛開」的一次。

    張宏源說，這棵風鈴木以前也會開花，但從沒像今年這麼這麼漂亮，整棵樹花苞一團一團緊密綻放，就像棉花糖般夢幻；他研判，去年秋冬雨水偏少、氣候穩定，是促成今年花況特別亮眼的主因。

    花開也牽起善的循環！近日有民眾在社群平台Threads看到照片後，專程從桃園中壢開車南下賞花，一位廖小姐拍照後還走進家扶捐款。廖小姐表示，自己平時就有捐款給家扶的習慣，在網路上看到美照覺得很有緣，沒想到竟是彰化家扶種的，便決定專程來拍照並入內捐款，讓這趟賞花行程更添意義。

    員林家扶提醒，目前正值滿開期，預計下週花況將逐漸凋謝，想親眼見證這棵「粉紅棉花糖」的民眾，務必把握這幾天黃金時間；現場打卡標記「彰化家扶員林服務處」，還可獲得小禮物，歡迎大家來賞花做公益。

    彰化家扶中心員林服務處門口的洋紅風鈴木近來盛開，吸引大批民眾前來拍照打卡。（記者陳冠備攝）

    彰化家扶中心員林服務處門口的洋紅風鈴木近來盛開，吸引大批民眾前來拍照打卡。（記者陳冠備攝）

    廖小姐（右）特別從桃園中壢開車南下賞花拍照，拍照後還走進家扶捐款。（彰化家扶提供）

    廖小姐（右）特別從桃園中壢開車南下賞花拍照，拍照後還走進家扶捐款。（彰化家扶提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播