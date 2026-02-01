新北自立午餐3-3》營養午餐成顯學 議員籲加強廚工薪資、推飲食教育

新北市議員彭一書認為，自立廚房廚工長期僅領取基本工資，再視各校經費狀況發放獎金，呼籲市府在建置硬體之餘，應完善人事補助與加薪機制。（新北市教育局提供）

記者黃子暘／專題報導

新北市府透過「營養午餐美熱地計畫」，鼓勵學校自設午餐廚房，截至114學年度已104校設有廚房，供應169校營養午餐，自立午餐供應比例截至去年已達58.27％。市議員彭一書認為，自立廚房廚工長期僅領取基本工資，再視各校經費狀況發放獎金，呼籲市府在建置硬體之餘，應完善人事補助與加薪機制。市議員山田摩衣認為，應透過營養午餐進行飲食教育，培養學童健康飲食習慣。

彭一書指出，市府多年來投入7.5億多元整建校園廚房、提升自立供餐比例，肯定市府的努力，然而，在硬體建置之餘，市府也應留意人才待遇保障，廚工上班日從早上7點開始盤點備料、烹調供餐，到午後負責清潔收尾的高強度、繁重勞務，目前自立廚房的人事成本多由家長餐費支應，廚工長期僅領取基本工資，再視各校經費狀況發放獎金，薪資與付出明顯不成比例。

彭一書呼籲，各縣市紛紛祭出免費營養午餐政策，照顧孩童是顯學，市府也應在持續精進硬體設備的同時，主動編列人事補助並建立合理的加薪機制，確保廚工獲得應有的待遇與保障，才能真正穩定並提升校園供餐品質。

健康飲食也是教育的一環，山田摩衣建議，台灣應效法日本、南韓，將建立國家未來主人翁健康的飲食習慣，納入台灣提升整體國力的思維中，如此可避免只將「免費營養午餐」作為單一福利政策來討論，而是透過立法，讓中央到地方都編列足夠的預算，達到全面性營養午餐品質提升與免費。

「台灣的營養午餐問題，不是冷熱」，山田摩衣直言，她幼時營養午餐就是熱的，重點在於是否能供應學童好吃又營養的餐食，培養良好飲食教育文化。

