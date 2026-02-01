新北自立午餐3-1》「美熱地」近6成學校建自立廚房 現煮午餐共享

板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

記者黃子暘／專題報導

民眾黨立委、新北市長參選人黃國昌拋出「路平燈亮午餐熱」政見引發討論，事實上，新北市府早自2019年起就開始推動「營養午餐美熱地計畫」，鼓勵學校自設午餐廚房，把關營養午餐溫度，還可與鄰校共享。教育局指出，114學年度已有104校設有廚房，總計供應全市169所學校的營養午餐，自立午餐供應比例由2019年48.78％提升至去年52.27％，設置率近6成；另透過科技監控溫度、衛生把關食安。

教育局介紹，「美熱地」意即美味、熱食、在地，市府透過「滾動盤點」規劃建置，優先評估校地與餘裕空間、廚房動線與衛生安全條件、是否具備媒合供餐效益、以及配合新設校或校舍改建期程一併規劃，經費方面，市府挹注廚房整建與設備更新，並爭取中央補助，自2019年至今已使用市款補助93校整建廚房及更新老舊設備，投入經費7.5億多元，協助學校提升熱食供應量與食安把關。

美味、熱食、在地 還可與鄰校共享

以淡水區近年設校的淡海國小為例，教育局說，該校配合淡海新市鎮發展，落實「新設校必設廚房」政策，自立廚房設計符合最新食安標準，學子上學首日即有校內烹煮熱食，並能供餐鄰近新興國小，縮短運送時間保持衛生。

此外，教育局指出，2024年完成校舍改建的板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。

硬體之外，教育局說，市府透過「4+1安心蔬菜」、食材落實「3章1Q」把關食安，家長可用新北校園通APP查詢教育部「校園食材登錄平台」了解菜單、溫度與食材資訊，另也導入溫度監控與AI影像辨識等機制，系統已納入104間學校廚房、14家團膳業者及100多間公立大型幼兒園，未來將持續擴大管控範圍。

板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

