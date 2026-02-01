為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北自立午餐3-1》「美熱地」近6成學校建自立廚房 現煮午餐共享

    2026/02/01 09:45
    板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

    板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

    記者黃子暘／專題報導

    民眾黨立委、新北市長參選人黃國昌拋出「路平燈亮午餐熱」政見引發討論，事實上，新北市府早自2019年起就開始推動「營養午餐美熱地計畫」，鼓勵學校自設午餐廚房，把關營養午餐溫度，還可與鄰校共享。教育局指出，114學年度已有104校設有廚房，總計供應全市169所學校的營養午餐，自立午餐供應比例由2019年48.78％提升至去年52.27％，設置率近6成；另透過科技監控溫度、衛生把關食安。

    教育局介紹，「美熱地」意即美味、熱食、在地，市府透過「滾動盤點」規劃建置，優先評估校地與餘裕空間、廚房動線與衛生安全條件、是否具備媒合供餐效益、以及配合新設校或校舍改建期程一併規劃，經費方面，市府挹注廚房整建與設備更新，並爭取中央補助，自2019年至今已使用市款補助93校整建廚房及更新老舊設備，投入經費7.5億多元，協助學校提升熱食供應量與食安把關。

    美味、熱食、在地 還可與鄰校共享

    以淡水區近年設校的淡海國小為例，教育局說，該校配合淡海新市鎮發展，落實「新設校必設廚房」政策，自立廚房設計符合最新食安標準，學子上學首日即有校內烹煮熱食，並能供餐鄰近新興國小，縮短運送時間保持衛生。

    此外，教育局指出，2024年完成校舍改建的板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。

    硬體之外，教育局說，市府透過「4+1安心蔬菜」、食材落實「3章1Q」把關食安，家長可用新北校園通APP查詢教育部「校園食材登錄平台」了解菜單、溫度與食材資訊，另也導入溫度監控與AI影像辨識等機制，系統已納入104間學校廚房、14家團膳業者及100多間公立大型幼兒園，未來將持續擴大管控範圍。

    相關新聞：
    新北自立午餐3-2》新校淡海國小設自立廚房 多元學習、餐食保鮮優勢最大化
    新北自立午餐3-3》營養午餐成顯學 議員籲加強廚工薪資、推飲食教育

    板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

    板橋區忠孝國中納入自立廚房設置，以「供餐加社區共享」方向設計，同時供應鄰近後埔國小與實踐國小餐食，總供餐人數達4700人。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播