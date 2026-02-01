新北自立午餐3-2》新校淡海國小設自立廚房 多元學習、餐食保鮮優勢最大化

新北市淡水區新學校「淡海國小」興建時就規劃自立廚房，校方善用設備規劃飲食等多元教育。（新北市教育局提供）

記者黃子暘／專題報導

新北市2023年8月開學的淡水區新學校「淡海國小」興建時就規劃自立廚房，淡海國小校長蘇穎群指出，它提供學校飲食教育、餐食保鮮、多元學習與青銀共學優勢，營養師林小姐更設計「綠色蔬菜大富翁」活動，培養學子自發積極均衡飲食習慣。林小姐也建議，菜色豐富性易受限於廚房設備，硬體投資相當重要。

綠色蔬菜大富翁 學童吃出健康、集點兌獎

蘇穎群指出，淡海國小自立廚最大供餐量能為4300份，目前供餐規模為2700份，校內營養師把關營養也扛起衛生教育，透過廣播介紹當日青菜之外，林小姐更設計大富翁活動，鼓勵學子透過吃完綠色蔬菜集點，點數可兌換獎勵，最大獎是「一日主廚設計師」，讓孩子在營養師指導下設計菜單，引發熱烈迴響。

林小姐說，起初青菜廚餘量太多，進而發想大富翁活動，利用集點鼓勵機制拉長活動時間，這個學期首次辦理，孩子的積極與熱愛超乎預期，有班級天天吃完青菜，點數不到學期末就換完，而即便集點結束，仍有班級維持把青菜吃完的飲食習慣，確實達到活動預期效果。

多元設備成優勢 辦青銀節慶烹飪活動共學

蘇穎群說，廚房設置旋風烤箱等多元設備，利於菜色變換，學子可透過玻璃窗看見廚工叔叔阿姨用心備餐，廚房就在校內，更避免蔬菜久悶發黃影響適口性；另外，校內設有長照機構與公辦民營幼兒園，校方結合設備優勢辦理青銀節慶DIY烹飪活動，創造多元學習機會。

在自立廚房建議上，蘇穎群指出，廚工人力編制有進步空間，美感教育與餐具選用更要留意，如日、韓食物「乾濕分離」，餐食有美感也有層次，否則所有食物裝一碗，湯湯水水「其實很難吃」。

林小姐認為，菜色變化性易受限於廚房設備，如日本自立廚房較偏向小型團膳中心，在校外由政府出資擇地建置「給食中心」，假設供餐6、7000份，鍋子可能有2、30個，而台灣假設同樣供餐規模，可能一個廚房使用5至6個鍋，菜色變化受限，硬體投資相當重要；此外，食材、人力成本持續上漲，設備與環境也會老舊，基本上難以從餐費裡撥出巨額更新款項，近期免費營養午餐議題討論度高，以營養師立場，較期望經費可用於硬體設備。

蘇穎群說，對於免費營養午餐政策，校內多數學生家長與他都不認同，憂造成排擠效應外，收費時尚有如此多的廚餘，若免費，恐怕餐食更不會被珍惜。

