    歲末送暖 高雄行善麒士團席開35桌宴請三民區「邊緣戶」

    2026/01/31 21:24 記者許麗娟／高雄報導
    高雄行善麒士團提供愛心餐為三民區邊緣戶、街友寒冬送暖。（記者許麗娟攝）

    年節將至，為讓弱勢民眾有個溫暖好年，高雄市行善麒士團今（31）日晚間在三民區舉辦愛心餐會及物資捐贈活動，除了邀請低收入戶、邊緣戶及街友等享用溫暖的愛心桌菜外，也贈送白米、睡袋等物資，為生命注入暖意。

    主辦的「行善麒士團」團長吳昇哲表示，這是由民間企業鉅麒室內裝修工程有限公司、好時國際事業有限公司自發組成，並邀請社會、企業及善心人士共同響應，透過1桌熱騰騰的佳餚、1份實用的生活物資及禦寒睡袋，讓弱勢的邊緣戶、街友在寒冷的冬日，不僅能獲得溫飽，更能感受到來自社會的支持與善意。

    三民區長陳昱如表示，所謂的「邊緣戶」就是申請中低收補助但不符合政府補助資格者，公所會把這些資料留下來持續關注，日後有社會資源的協助，就會媒合給他們，例如有些人因為孩子名下或其他原因，財產超過政府設定的標準，但那些財產對他來說，可能已經沒有實質的價值，卻因此得不到政府應該提供的協助。

    吳昇哲說，今天共開辦約35桌，受助對象是以三民區三民公園周邊6到8個里的對象來做篩選，若不方便前來，也會把合菜直接送到家，主要看到一些比較貧苦、低收入的人，有些人因為各種原因沒有辦法申請政府補助，將從社會上賺的錢回饋、幫助這些弱勢的邊緣戶，並發自內心的說，「助人都是快樂的」。

    43歲的行善麒士團團長吳昇哲（右）做公益已逾10年，三民區區長陳昱如（左）感謝他們為弱勢的邊緣戶送暖。（記者許麗娟攝）

