高雄春節2/9起加強垃圾清運 除夕夜至初三停收垃圾

高雄市春節2月9日起加強垃圾清運，除夕夜至初三停收垃圾。（市府提供）

農曆春節將至，民眾年終大掃除，環保局2月9日起加強大型垃圾清運，除夕夜至初三停收垃圾；初四上午加強清運，當晚恢復正常清運。

環保局制定春節期間垃圾清運計畫，2月9日至15日加強大型垃圾清運，16日除夕上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓清潔隊員回家吃年夜飯。

17日至19日初一至初三停止清運垃圾；20日初四上午加強清運，當晚恢復正常清運；21日初五正常清運；22日適逢周日初六停收垃圾。

值得一提的是，高雄市昨晚發生二起垃圾車悶燒事件，均因民眾未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致。

環保局為確保清運安全，提醒民眾務必正確分類，並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車，違者將依廢清法第12條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

包括高壓瓶罐如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等排空後，交由資源回收車回收；食用性粉狀物如奶粉、麵粉等，請加水後交付廚餘回收；香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運；鋰電池、行動電源請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收；滅火器、瓦斯桶請交由原購買店家回收再利用。

環保局呼籲務必落實垃圾分類與資源回收，以維護民眾及清潔隊員安全，避免垃圾車或焚化廠損壞，共同維護市容整潔，迎接嶄新馬年到來。

環保局提醒五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車，違者開罰1200至6000元。（市府提供）

