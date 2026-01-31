戶外婚禮2-2》戶外婚禮花費少？ 營造氛圍新人樂於加碼

疫情後，許多年輕人喜歡採用戶外婚禮完成終身大事。（流星花園提供）

一場浪漫的「戶外婚禮」要花費多少？業者表示，現在新人大多很有主見，會自行加碼，例如聘請樂團、施放煙火等，營造更好的婚禮氛圍，很捨得花錢，人均單價可從基本款2000拉到4000多元，若邀請50人，大概花費20萬。

台中市「流星花園幸福樂活園區」原本經營民宿及餐廳，並設有露營區，業者陸冠全說「戶外婚禮」風潮起來後，每年10月後的週六、日，露營區幾乎都被新人包場，業者也順勢提供包套服務，包括餐食、婚禮布置等，人均費用約2000元左右。

陸冠全表示，有人認為戶外婚禮相較在高級宴會廳舉辦婚禮，費用較省，其實不然，因為戶外婚禮業者提供的只是基本款，現在新人大多很有主見，會自行加碼，例如聘請樂團、施放煙火、營火晚會或外加烤大豬、烤肉車，甚至糖葫蘆、棉花糖機等，營造更好的婚禮氛圍，很捨得花錢，人均單價可拉到4000多元，不過，戶外婚禮參與人數一般會比較少，約50到100餘人左右。

37歲的邱俊彰和妻子結婚就是舉辦戶外婚禮，他表示，最重要的是氣氛要浪漫、拍照要漂亮，當天邀約50餘名賓客，花費約20萬元，並不比飯店便宜，但大家都覺得很棒。

