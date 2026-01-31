戶外婚禮2-1》疫情後 戶外婚禮乘勢而起

新冠疫情後，「戶外婚禮」乘勢而起。（流星花園提供）

新冠疫情期間為避免群聚風險，擁抱大自然的戶外活動成為大熱門，許多消費行為或商家經營形態也隨之改變，採用Buffet形態的「戶外婚禮」乘勢而起，許多花園餐廳、露營區成為年輕情侶舉辦戶外婚禮首選，受氣候影響，每年10月到隔年3月是旺季，露營區或餐廳週六、日幾乎都被包場，相當搶手。

台中「流星花園幸福樂活園區」露營區、「松之戀」民宿及「安妮公主花園」餐廳，這幾年是戶外婚禮的熱門場地！業者主要出租場地，婚禮細節由新人自行打點，若新人沒有委託婚顧公司辦理，業者也會提供套餐或由配合廠商協助。業者表示，有趣的是，選擇戶外婚禮的新人，很多都是異國婚姻。

熱門的戶外婚禮場地，最大特色就是擁有廣闊的戶外場地及美景，位於豐原區公老坪山區的「流星花園幸福樂活園區」佔地近10公頃，場地開闊，可賞夕陽，還可放煙火、俯瞰豐原市區夜景；位於新社山區，佔地約1公頃的「安妮公主花園」位於溪畔，風景如畫。

70歲的張智銘從事建築業起家，1992年移民澳洲，因國外盛行「渡假式婚禮」，他也希望在台灣打造這樣的環境，在台中新社購買1甲多的土地，種植近400棵落羽松，依山興建民宿及餐廳，2020年，「松之戀」開始營運，緊臨雙翠潭及落羽松的美景如畫，尤其秋冬落羽松轉黃，更添浪漫，吸引民眾到訪、住宿，假日更常有民眾包場舉行戶外婚禮。

張智銘說，除了一般住宿客，每年落羽松季節，很多外地新人也會來包場，在落羽松林裡舉行戶外婚禮，並聘請樂團演奏等，十分浪漫。現在年輕人自主意識高，喜歡舉行小型婚禮，溫馨又浪漫，其中，不乏從加拿大或台北等地前來結婚的，他也希望透過環境的營造，讓台灣更優雅化。

張智銘引進國外「渡假式婚禮」，在新社打造「松之戀」，盼提供民眾優雅的環境。（記者歐素美攝）

