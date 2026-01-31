週日降溫！低溫下探13度 中部以北有雨

週日北部感受濕冷，其他地區也有局部降雨機率。（資料照）

今天（1/31）鋒面通過及大陸冷氣團南下，晚起至明天（2/1）各地降溫且有雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具，早晚適時增添衣物以免著涼。

根據中央氣象署預報，今晚起至明天受到華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。

另外，氣溫也將下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度。若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。紫外線方面，明日北部地區都是低量級，其他地區為中量級。

空氣品質方面，據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；其他地區為「普通」等級。

週日各地降溫且有雨。（圖翻攝自中央氣象署）

週日北部地區都是低量級，其他地區為中量級。（圖翻攝自中央氣象署）

週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；其他地區為「普通」等級。（圖翻攝自環境部空氣品質監測網）

