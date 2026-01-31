抗暖化、拒污染 題陞科技辦千人「零碳純素」尾牙

題陞科技在台南市舉辦「零碳純素」尾牙，規模破千人。（題陞科技提供）

​年終之際，各企業陸續舉辦歲末餐敘活動，題陞科技則在台南舉辦「零碳純素」尾牙，規模破千人，凸顯對抗氣候變遷、落實健康與環保的經營理念，體現公司以實際行動往正確方向邁進的重要態度。

題陞科技指出，要落實慈悲與環保，植物性飲食是解決全球暖化最快速、最具經濟效益的方法，透過千人饗宴，實踐保護地球家園」的理念，證明企業發展與生態永續可以和諧並行。

題陞科技強調，根據聯合國糧農組織（FAO）等重要的全球研究指出，畜牧業不僅排放大量溫室氣體，其生產過程，更涉及嚴重的土地退化、水資源消耗與化學污染。

題陞科技認為，拒絕畜牧污染，純素飲食是抗暖化關鍵，因此推動「轉向植物性飲食」，直接、有效降低個人、企業碳足跡。

題陞科技的尾牙全面去肉類、去蛋奶，改以創新的純素料理呈現，透過大幅降低衍生的環境壓力，要向各界證明「吃一餐飯也能拯救地球」的理念完全可行。

題陞科技說，上千名員工在享受美味的同時，其實也親身參與了大型的減碳行動，成功翻轉純素飲食「單調、營養不足」的刻板印象。

​題陞科技表示，公司早已將高品質純素文化植入日常午餐制度，協助員工提升健康體質，減少畜牧業對自然棲息地的破壞。

​活動現場邀請長期實踐純素生活的知名藝人共襄盛舉，透過感性的分享與精彩的表演，不僅是環保策略的展現，更是一種關懷生命、尊重大自然的價值體現。

題陞科技希望透過指標性的千人純素尾牙，號召台灣企業界響應，一起為應對氣候轉型、提升ESG績效而努力。

題陞科技在台南市舉辦「零碳純素」尾牙，對抗全球暖化、杜絕畜牧污染。（題陞科技提供）

