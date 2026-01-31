中壢體育園區要蓋「中壢大巨蛋」盼推動桃園市成為流行文化匯聚點

桃園市府體育局規劃的大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」模擬示意圖。（桃園市政府提供）

桃園市政府採BOT（興建－營運－移轉）模式推動建設中壢體育園區，估計將吸引超過335億元的民間資金投入建設，體育局規劃在園區內打造1座大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」，除作為亞洲棒球人才培育中心外，也希望成為可容納2萬到2萬5000名觀眾的大型演唱會場館，盼吸引國際級藝人與世界巡迴演出進駐，推動桃園市成為流行文化匯聚點。

桃園市政府歷時3年推動「中壢運動公園區段徵收工程」，已於去年2月完工，其中佔地約9公頃的中壢體育園區，將規劃複合式公共建設、總建築量體預計超過13.6萬坪，包括大型室內多功能體育館、購物中心、公共停車場等設施，市府力拚今年底前完成BOT簽約。

其中大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」，將被賦予運動、文化的雙重使命，體育局規劃的場館模擬示意圖，建築為灰黑色金屬面料，圓弧曲面設計會因時間不同，讓光影在立面上產生變化營造波光粼粼的效果，另引入自然光線搭配植栽點綴場館外觀。

體育局長許彥輝說，桃園市是台灣棒球重鎮，有完整的六級棒球體系優勢，場館將設計為符合舉辦國際級棒球賽事標準的室內場館，作為打造亞洲棒球人才的培育中心；文化使命部分，該場館將作為大型演唱會的專業場館，目標是容納2萬到2萬5000名觀眾。

