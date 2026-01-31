日台展現跨國燈藝 府城成功燈會啟燈3千盞燈海吸睛

丙午馬年府城成功燈會3000盞燈籠形成燈海。（記者王姝琇攝）

鄭成功祖廟丙午馬年府城成功燈會今晚啟燈，3000盞燈籠形成燈海。今年鄭成功祖廟祭出除夕成功聯歡晚會、點燈祈福、揮毫贈春聯、慶元宵迓花燈搓湯圓等系列活動，特別歡迎來自日本140盞手繪燈籠共襄盛舉。

鄭成功祖廟連續10年舉辦「府城成功燈會」打造行春亮點，現場由舞魅孃國樂團「舞媓國樂」帶來精采演出揭幕。今年由副市長葉澤山、鄭成功祖廟副董事長鄭有懋等人共同為「丙午馬年府城成功燈會」啟燈，3000盞燈籠懸掛在鄭成功祖廟前庭、忠義路二段、民生路一段、中正路及土地銀行四周，為夜空增添無數色彩，也為台南的冬夜帶來一道道璀璨風景。

這次燈會有成功大學、成功國中、成功國小及第一幼兒園學童彩繪花燈，加上遠從日本平戶市及山形市特色燈籠，讓參觀民眾欣賞在地燈飾的同時，也能一窺日本節慶風情。台南市書法學會與樂墨書法學會大師也揮毫繪製精美的紅燈籠。

值得一提的是，鄭成功祖廟於2023年首度與日本友誼市山形市攜手合作，分別在鄭成功祖廟和日本山形市的JR車站互相展示亮麗燈籠；山形市已連續3年參與「府城成功燈會」，不僅加深台南與山形市的友好關係，更照亮彼此之間的堅固情誼。

鄭有懋指出，2月7日下午2點將邀樂墨書法協會揮毫贈春聯。15日除夕成功聯歡晚會。17至22日有過七星爐、躦成功轎。壓軸將於3月3日元宵節當晚7點登場，有迓花燈、搓湯圓等傳統習俗活動，讓民眾在溫馨的氛圍中，一同歡慶元宵佳節。

台南市副市長葉澤山、鄭成功祖廟副董事長鄭有懋等人為「府城成功燈會」啟燈。（記者王姝琇攝）

「府城成功燈會」歡迎來自日本平戶市及山形市的手繪燈籠共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

