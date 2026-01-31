2到4月天氣展望出爐！3、4月略偏暖 整季雨量偏乾

2月到4月雨量預報。（氣象署提供）

中央氣象署今天（31日）公布未來一季的「季長期天氣展望」，展望未來一季（2月至4月），模式預報台灣氣溫以正常至略偏高類別為主，雨量方面則以正常至偏乾訊號為主。

中央氣象署說明，根據熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫持續偏低，呈現反聖嬰狀態，預測未來一季會開始減弱、回復至正常狀態。

請繼續往下閱讀...

氣象署說明，氣候上而言，2月仍屬於台灣的隆冬季節，北方冷高壓強盛，當強烈大陸冷氣團或寒流南下影響台灣，容易帶來低溫的天氣型態。3月及4月進入春季，此時北方冷高壓逐漸減弱，相對的，南方暖空氣勢力逐漸增強，氣溫漸漸回升。

氣象署提醒，在冷暖空氣交界處容易有鋒面系統形成，對流性降雨出現機會增加，並偶有雷雨發生。此外，這一季在台灣西部地區清晨易有濃霧出現，請注意行車安全。

氣象署指出，過去統計資料顯示，在類似的熱帶海氣環流狀態下，未來一季（2月至4月）台灣附近東北風距平較為明顯，降雨有偏少特徵，不過多數未通過統計顯著性檢定及不同案例對台灣的影響程度不同。

氣象署說明，未來一季台灣氣溫預報大致為2月正常，3月至4月正常至略偏暖，但仍有冷氣團影響機會；雨量預報為未來一季台灣雨量「正常到偏乾」。

2月到4月氣溫預報。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法