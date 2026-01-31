為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    晚間起溼冷到下週二！高山有機會降雪 下波冷氣團時間曝

    2026/01/31 18:05 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    今晚起受到大陸冷氣團影響，明天（1日）還有華南雲系夾擊，又會轉為溼溼冷冷的天氣！中央氣象署預報，明天基隆北海岸、東北部地區及台中以北山區有局部較大雨勢，直到下週二白天起才逐漸回暖、雨停，但下週六（7日）又有另一波大陸冷氣團報到。

    氣象署預報員曾昭誠表示，明天起除了迎風面有較大雨勢，這是受到大陸冷氣團影響，而台中以北山區有大雨則是因為華南雲系，此外，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其它地區也有零星短暫雨。

    「冷氣團會持續影響到下週二（3日）清晨，之後才開始慢慢回暖、雨停」，曾昭誠表示，下週一到下週二清晨水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。

    曾昭誠說，今天晚間到下週二清晨各地都冷，北部、宜蘭低溫僅14到16度，部分地區還會再低1到2度，且整天偏冷天氣；中南部、花東低溫約15度到17度，白天則有18度到22度。下週二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，剩東半部地區有局部短暫雨。

    曾昭誠表示，下週三起到下週五白天（4日到6日）會有三天較穩定的天氣，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；但是下週五（6日）晚上開始有另一道鋒面接近，北部、東北部及東部地區轉為有零星短暫雨。

    曾昭誠說，下週六（7日）又有另一波大陸冷氣團會報到，加上鋒面通過影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷；基隆北海岸、桃園以北、東北部地區轉為有短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨。

    曾昭誠也提醒，從今天晚間到下週一（2月2日）期間，中部以北、宜蘭、花蓮的三千公尺以上高山有降雪機會，提醒民眾注意。

    氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週天氣變化快速，北方系統影響期間，氣溫下降，迎風面的北部及東半部降幅較大。雨量方面，第1週（1月31日~2月6日）期初鋒面通過及華南雲系東移影響，中部以北及東半部有短暫雨；其他時候整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，北部及東半部有局部零星短暫雨。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播