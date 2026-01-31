晚間起溼冷到下週二！高山有機會降雪 下波冷氣團時間曝

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

今晚起受到大陸冷氣團影響，明天（1日）還有華南雲系夾擊，又會轉為溼溼冷冷的天氣！中央氣象署預報，明天基隆北海岸、東北部地區及台中以北山區有局部較大雨勢，直到下週二白天起才逐漸回暖、雨停，但下週六（7日）又有另一波大陸冷氣團報到。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天起除了迎風面有較大雨勢，這是受到大陸冷氣團影響，而台中以北山區有大雨則是因為華南雲系，此外，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其它地區也有零星短暫雨。

「冷氣團會持續影響到下週二（3日）清晨，之後才開始慢慢回暖、雨停」，曾昭誠表示，下週一到下週二清晨水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。

曾昭誠說，今天晚間到下週二清晨各地都冷，北部、宜蘭低溫僅14到16度，部分地區還會再低1到2度，且整天偏冷天氣；中南部、花東低溫約15度到17度，白天則有18度到22度。下週二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，剩東半部地區有局部短暫雨。

曾昭誠表示，下週三起到下週五白天（4日到6日）會有三天較穩定的天氣，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；但是下週五（6日）晚上開始有另一道鋒面接近，北部、東北部及東部地區轉為有零星短暫雨。

曾昭誠說，下週六（7日）又有另一波大陸冷氣團會報到，加上鋒面通過影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷；基隆北海岸、桃園以北、東北部地區轉為有短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨。

曾昭誠也提醒，從今天晚間到下週一（2月2日）期間，中部以北、宜蘭、花蓮的三千公尺以上高山有降雪機會，提醒民眾注意。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週天氣變化快速，北方系統影響期間，氣溫下降，迎風面的北部及東半部降幅較大。雨量方面，第1週（1月31日~2月6日）期初鋒面通過及華南雲系東移影響，中部以北及東半部有短暫雨；其他時候整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，北部及東半部有局部零星短暫雨。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

