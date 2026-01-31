嘉義市普發現金拚經濟 福容voco酒店餐飲85折、百貨買福袋抽黃金

響應嘉市普發現金，嘉義福容voco酒店祭出餐飲優惠。（嘉義福容voco酒店提供）

嘉義市因應去年丹娜絲颱風、美國關稅政策對民生、產業造成衝擊，1月24日起普發嘉義市民每人現金6000元，嘉義福容voco酒店祭出田園西餐廳或假日早午餐85折等優惠；遠東百貨嘉義店2月13日起開賣福袋，祭出黃金金片10克大獎，價值逾6萬元。

福容voco酒店響應嘉市普發6000元現金，即日起到3月31日推出餐飲加碼方案，民眾可到2樓田園西餐廳一次付清6000元訂金，可兌換5客1280元加1成的平日半自助或假日全自助；「假日早午餐」原價650元加1成，可以6000元一次購買10客；福粵樓、宴會廳6000元桌菜免費升等7000元桌菜。

遠東百貨嘉義店「馬躍新春好運抽獎」活動期間，遠百APP金級會員消費累積達1000元，可獲一組電子抽獎序號，獎品除了遠百商品券，還有超音波香氛水氧機等生活用品。

農曆春節受民眾歡迎的福袋，遠百嘉義店2月13至22日開賣，遠百APP金級會員持當日單筆1000元以上發票、載具銷貨明細與500元現金，可購買「馬上發財~開運抽黃金福袋」一份，可參加抽黃金金片活動，限量200份。

新光三越嘉義垂楊店即日起到2月25日推出「金馬卡利High」活動，攜手信用卡11大指定銀行，祭出消費滿額回饋skm points優惠；2月3日上午10點開賣限量「馬躍新境，好運福袋」，每份價值超過3000元，使用skm points透過APP下單就可搶購。

遠東百貨嘉義店推出抽獎活動，買福袋可抽黃金。（遠百嘉義店提供）

嘉義福容voco酒店田園西餐廳自助餐祭出優惠。（嘉義福容voco酒店提供）

