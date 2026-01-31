「福客慶豐年」新瓦屋熱鬧登場 裝置藝術、集章活動持續到3/31

設在新瓦屋大草坪的「文化 30‧馬兒一起跑」，以奔馬意象象徵新竹縣政府文化局30年來持續前進的力量。（記者廖雪茹攝）

新竹縣年度盛事「2026 福客慶豐年─FULL客人生」今天在新瓦屋客家文化保存區登場，以「家」為核心，結合客家傳統慶典與現代創意元素，現場有春味市集、春聯揮毫等，副縣長徐元棟與年味開春宴的辦桌民眾一同舉杯啟動活動，歡迎親子攜手來新瓦屋走春，感受濃濃年節氣氛。

徐元棟表示，適逢新竹縣政府文化局30周年，「福客慶豐年」活動以回顧新瓦屋為策展主軸，結合馬年豐收意象，串聯園區店家，呈現年節文化與地方生活記憶。很高興今天有很多從各地來參與活動的好朋友們，希望讓每個人都能重溫團圓的溫暖。

文化局說明，新瓦屋2組裝置藝術將展至3月31日，分別位於遺址區的「生活記憶森林」（住的記憶），設置透明線條框架，精準勾勒「林礽固家灶下」空間輪廓，引導民眾對齊遺址基石，喚起昔日溫馨記憶，並可書寫小卡懸掛於老樹間，讓集體記憶成為連結過去與當下的風景。

另外，在大草坪設置的「文化30‧馬兒一起跑」（行的動能），經過代間共創彩繪的搖搖馬裝置，以奔馬意象象徵文化局30年來持續前進的力量，歡迎民眾一同尋找「屬於自己那一年」的馬兒。

「福客慶豐年」2項集章活動為期2個月到3月31日，第一個為「福客限定版五色套印明信片」集章任務，園區服務台提供民眾領取空白明信片，依序前往5處指定地點蓋章，即可完成精美明信片成品，數量有限索完為止，每人限領1張。第二個體驗客家文化「食、衣、住、行、育、樂」集章任務，完成集章可兌換限量馬年小馬吊飾，目前已經兌換完畢，近日將在臉書粉專公布加碼領取時間。

此外，3月份還將舉辦「綻光30」局慶，包含文化聚場、藝思派對及蔣勳大師講堂。活動資訊請上文化局官網及粉專查詢。

新竹縣副縣長徐元棟（前排右二）與年味開春宴的辦桌民眾一同舉杯啟動活動，歡迎親子來新瓦屋走春，感受濃濃年節氣氛。（記者廖雪茹攝）

新竹縣年度盛事「2026福客慶豐年─FULL客人生」今天在新瓦屋客家文化保存區登場。（記者廖雪茹攝）

