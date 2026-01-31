失去雙手雙腳！劉凉珠穿義肢活出精彩第二人生 嗑瓜子也OK

劉凉珠失去雙手雙腳，丈夫黎鎮昌無怨無悔照顧，成為她最大的依靠。（記者劉曉欣攝）

因為病痛失去了四肢，對年過半百的劉凉珠曾哭著說，「為何要救我，沒有雙手雙腳要如何生活」，但看到丈夫不離不棄，她決定穿戴義肢，好好開啟「第二人生」，從頭學拿筷子、湯匙，學習穿義肢走路，如今還可以自己嗑瓜子，自己抹乳液，自己掃地，她笑著說，人生越來越精彩。

劉凉珠今天與丈夫黎鎮昌出席慈濟彰化靜思堂舉辦的冬令發放與歲末圍爐。她本來住在新北市中和區，小孩年紀大了，加上在科技業擔任主管的丈夫支持，讓她在上班時間以外，到住家附近慈濟回收站做環保志工。

不料，劉凉珠在2021年10月送急診，雙手雙腳因為血栓阻塞併缺血性壞死，為了保住生命，只好切除四肢。劉凉珠說，手術後看到自己沒有雙手與雙腳，她當場罵主治醫師與丈夫，「為何要救我」，因為她怕自己會拖累丈夫，連累小孩。

「日子總是要過下去！」劉凉珠說，她跟丈夫搬回彰化二林娘家平房，不必像在公寓進出都要靠人，老公也辭去工作。她裝上義肢，重新學習走路，雙手則是裝上像「虎克船長」的鐵鉤義肢。她開始學習拿筷子、拿叉子、拿湯匙、拿馬克杯，學習自己抹乳液，還會拿掃把掃地，用嘴巴拿剪刀修剪花盆枝葉。

劉凉珠最得意的是嗑瓜子，用截掉手臂夾起瓜子，丈夫原本也不知道，後來發現整罐瓜子為何會變少？才知道她用手臂扭開蓋子，把瓜子倒出來，再用手臂夾住送到嘴巴。

「這是新的開始！」劉凉珠說，她曾經哭過，也恨過老天爺不公平，但這都沒有幫助，她決定把突如其來的巨變視為「第二人生」，她覺得越活越精彩。

劉凉珠失去雙手雙腳，丈夫黎鎮昌不離不棄，讓她裝上義肢，學習走路與吃飯。（記者劉曉欣攝）

劉凉珠用手臂夾住瓜子，送到嘴巴，成功嗑瓜子。（黎鎮昌提供）

劉凉珠學會用手夾著掃把掃地。（黎鎮昌提供）

劉凉珠穿著義肢運動。（黎鎮昌提供）

劉凉珠學會用牙刷撈青苔。（黎鎮昌提供）

