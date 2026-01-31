2026桃源櫻花季粉紅大爆發 2/1邊賞花邊聽音樂

2026桃源櫻花季為期約一個月。（原民會提供）

2026桃源櫻花季1月24日在高雄寶山櫻花公園揭幕。今天則為山上爆滿的粉紅花朵舉辦櫻花盛開活動，桃源區公所訂2月1日中午12時起，推出露天音樂會，將打造寶山櫻花公園為自然音樂廳，邀請民眾上山邊賞花、邊聽音樂。

桃源櫻花季為期約一個月，桃源區公所結合自然景觀、原民文化與音樂饗宴，打造南台灣最浪漫的原鄉賞櫻派對。

重頭戲櫻花盛開今上午10點盛大登場，以「祈福迎賓、盛開儀式～櫻花啟幕．浪漫桃源」為主題，透過傳統的部落祈福儀式，為來寶山的遊客獻上新春祝福；現場也安排傳統原民歌謠展演，讓遊客在粉色花海中感受布農族深厚的文化底蘊。

與開幕同日舉行的「桃醉櫻花．源氣健走活動」帶領民眾漫步在雲霧繚繞的櫻花林間，並祭出多項豪華贈品，包含iPad、Apple Watch、AirPods4及各種實用家電，還加碼送出200元「原味市集」消費券，鼓勵民眾支持在地特色美食及咖啡、山茶、愛玉等農特產品。

桃源區公所表示，2月1日（週日）中午12時起，寶山櫻花公園將化身自然音樂廳，邀請知名原住民藝人、實力派樂團及歌手輪番上陣，在櫻花瓣隨風飄落的浪漫午後，帶來一場洗滌心靈的聽覺盛宴。

此外，為留住櫻花最美的身影，主辦單位同步辦理「桃源現櫻姿」攝影比賽，廣邀攝影愛好者深入桃源寶山，記錄花季的動人時刻，冠軍作品可獲獎金10000元。

高雄市原民會主委阿布斯（中）、高市原住民議員高忠德（右），在烤全豬前一起為桃源櫻花季代言。（原民會提供）

