41公斤「大耳」爽爽拉！ 釣友單船出海 解鎖人生小目標

葉冠呈解鎖釣獲41公斤大耳。（葉冠呈提供）

熱愛釣魚的葉冠呈在澎湖烏崁海淡廠服務，平日與冰冷機械為伍，閒暇時喜歡出海釣魚，東北季風風浪大時，在烏崁與龍門海域海釣，天氣好的時候，則去查某嶼與查甫嶼，意外釣到1隻龐然大物，重達41公斤大耳（中華鰆），創新個人記錄，解鎖人生小目標。

葉冠呈說，當天天氣好，與朋友雙雙開船到查某嶼海域釣魚，使用電動捲線釣竿，以巴朗（竹莢魚）為餌，突然間，400米釣線一口氣跑出200多米，手感一緊，感受到強烈的力道，強力收線，導致電捲線脫落，人力與大魚海上搏鬥對峙，一度相當驚險。

請繼續往下閱讀...

大耳勁道相當大，繞著小船四周迴旋，葉冠呈擔心船尾機螺旋槳切斷釣線，持續發力拉動釣線，在大魚上鉤荷爾蒙刺激下，突然湧起的爆發力將大魚拉上船，一時間氣力放盡，感到手痠疲倦。他立即將戰利品載回港口，還沒回港，消息就傳遍魚販之間，船一靠港就引發瘋搶，這尾長度跟他身高差不多、重達41公近的大耳，最後以4萬多元，發了一筆小財好過年。

根據文獻記載，中華馬鮫又名中華馬加鰆，俗名青鮫、牛皮鮫、馬鮫，為條鰭魚綱、鱸形目、鯖亞目、鯖科、馬加鰆屬的魚類。該物種的模式產地在中國，分布於南海、台灣海峽、東海、黃海等海域，屬於近海暖水性中上層魚類，體長可達218公分。

大耳與葉冠呈體型差不多。（葉冠呈提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法