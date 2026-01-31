為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義市九華山地藏庵冬令救濟1158戶弱勢家庭 民團響應購物資

    2026/01/31 16:42 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市九華山地藏庵冬令救濟，嘉義市長黃敏惠（中）感恩廟方去年捐嘉義市500萬元，挺過風災。（記者王善嬿攝）

    嘉義市九華山地藏庵冬令救濟，嘉義市長黃敏惠（中）感恩廟方去年捐嘉義市500萬元，挺過風災。（記者王善嬿攝）

    嘉義市九華山地藏庵結合嘉義市政府舉辦冬令救濟活動，發放1158戶低收入戶冬令救濟金每戶4600元，總金額達532萬6800元。世界華人工商婦女企管協會嘉義分會、嘉義市小英之友會、圓滿究竟之道研究會、94香烘焙坊等團體與店家響應，加碼贈送麵線物資、麵包、春聯，讓弱勢民眾能安心過好年，在地藏菩薩庇佑下早日走出人生困境。

    冬令救濟上午9點在九華山地藏庵舉行，嘉義市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長蔡爾健、名譽董事長黃俊森、圓滿究竟之道研究會理事長蔡有築、前法務部政務次長蔡碧仲、嘉義小英之友會理事長黃淑英等人出席。

    黃敏惠說，每個人多少都會遇到困難，包括嘉義市去年遇到丹娜絲颱風，也嚴重受災，當時市府在救災應變中心提出需求，中央、各縣市團隊立刻協助嘉義市救災、重建，就是因過去其他縣市發生災害時嘉義市馬上伸出援手，平時有情有義、互相相挺。

    黃敏惠說，感謝九華山地藏庵去年捐給嘉義市、嘉義縣各500萬元挺過風災，今年農曆春節前發放532萬6800元冬令救濟金，每戶發放4600元，其中包含慰問金4000元、白米代金600元，以地藏菩薩的熱情溫暖每個人的心。

    蔡爾健說，九華山地藏庵舉辦冬令救濟活動已21年，關懷的弱勢家戶約6萬戶，發放冬令救濟金累計達2.3億元；迎接2026新的一年，因應全球永續發展新趨勢，新型態社會服務也不斷推展，九華山地藏庵會持續地拋磚引玉，讓台灣社會有源源不絕的善循環力。

    九華山地藏庵發放嘉義市低收入戶冬令救濟金。（記者王善嬿攝）

    九華山地藏庵發放嘉義市低收入戶冬令救濟金。（記者王善嬿攝）

    嘉義小英之友會、圓滿究竟之道研究會加碼贈春聯、麵包等物資。（記者王善嬿攝）

    嘉義小英之友會、圓滿究竟之道研究會加碼贈春聯、麵包等物資。（記者王善嬿攝）

