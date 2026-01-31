83盆祝賀蘭花7天賣光光！ 彰化家扶改賣愛心古仔燈

彰化縣警局局長陳世煌榮調的祝賀蘭花83盆全捐彰化家扶中心，公益頻道執行長蕭源鋐（圖左）幫忙推銷。（彰化家扶中心提供）

彰化縣家扶中心變身超級推銷員，只花7天就把彰化縣新上任警察局長陳世煌捐出義賣的83盆祝賀蘭花，通通賣光光；今天（31日）起到元宵節（3月3日）共有66場特賣會，全力改賣愛心古仔燈，來幫助家扶兒。

公關專員林滿麗表示，這次義賣的蘭花又漂亮又大盆，也增加載送的難度，有時候為了幫買家宅配到府，為了怕打破蘭花盆，只好出動人員用「肉身」夾住花盆，才能確保蘭花能夠安全送到買家手上，也特別感謝公益頻道執行長蕭源鋐幫忙推銷，終於讓83盆都賣光，所得金額有10萬8600元。

而彰化家扶中心的新春年度大事就是義賣愛心古仔燈，今年將邁入第31年，這是由彰化扶幼委員會主委李世湧所發起，尤其年年都在彰化市民族路、曉陽路口的老攤義賣，共是彰化人共同回憶。

林滿麗指出，古仔燈義賣從今天起開始起跑，今天在戶羽機關登場，除了古仔燈以外，也有眼科名醫陳永樺捐出兒子收藏的動漫公仔，因為捐贈量很大，去年底的愛心園遊會首賣還有剩下，搭配古仔燈義賣，效果非常不錯。今年除了彰化縣各鄉鎮市的義賣地點，還跨到南投縣，希望能為家扶兒如願募到助學金。

大盆蘭花運送不易，有時還要用肉身護花盆。（彰化家扶中心提供）

義賣古仔燈助彰化家扶中心家扶兒，今年邁入第31年。（民眾提供）

彰化家扶中心義賣古仔燈，今天起跑到元宵節。（民眾提供）

小朋友開心挑選彰化家扶中心的義賣古仔燈。（民眾提供）

