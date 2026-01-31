虎航赴日航班大減！日本網友反常超關心 他以「這4字」總結

台灣虎航取消赴日逾100個航班。（資料照）

台灣虎航昨（30日）突取消赴日逾100個航班，引發日本網友關注。不過，日本部落客、作家「日本人的歐吉桑」透露，與對待其他國家遊客凶狠的態度不同，在相關新聞下方，網友態度180度大轉變，相當在意台灣航空公司有沒有好好對待遊客；「日本人的歐吉桑」笑稱，這次完全找不到「外國旅客不要來」的留言。他直呼，這應該算是日本網友對台灣人的「溫柔歧視」吧！

日本人的歐吉桑今日在粉專發文表示，日本網友對外國遊客都非常兇，一直批評日本的旅遊政策，表現出對外國遊客的強烈不滿。他說，不管什麼樣的報導內容，只要有關外國旅客的新聞，網友一定會寫下「外國旅客不要來」之類的留言。

「但是有例外的」日本人的歐吉桑說，這次日本媒體報導從台灣來日本航班大減少的新聞下方，日本網友的留言內容「180度大轉變」，他們紛紛表示：「有沒有替代的其他航班？」、「台灣人春節沒有辦法來很可惜，有沒有其他的更好的方法？」、「台灣人期待去看日本櫻花對吧？希望會改善」、「希望航空公司好好幫忙旅日的台灣旅客」、「擔心台灣旅客心情」。還有網友表示：「日本這邊有沒有辦法改善這問題？」

另外，更有網友一開始誤會新聞內容，留言表示：「看了新聞主題讓我以為台灣也開始抵制日本旅遊，後來才知道是人力問題，有點放心了」、「媒體必須寫清楚主題吧！這標題讓很多人以為台灣也開始抵制日本！別讓讀者擔心好不好。」

日本人的歐吉桑表示，這次相關新聞下方，完全沒看到「外國旅客不要來」的內容，他忍不住笑稱「態度180度大轉變，太直接吧！」他也直呼，這算是日本網友對台灣人的「溫柔歧視」吧！

日本人的歐吉桑最後表示，日台友好就是一種觀念，並不是有形之物，「但透過這次新聞看得出來日本人靈魂裡面確定它的存在，讓我非常開心。」

相較之下，日本首相高市早苗去年發布「台灣有事論」引發中國不滿，發布一系列禁日令，其中包括呼籲公民勿赴日旅遊，然而，當時日媒報導後，下方留言一片叫好，網友紛紛表示：「清爽多了」、「太好了」、「最好別來」、「謝謝中國、謝謝高市」。

