突破60億！台南購物節加碼 2/16-2/23天天抽iPhone17

台南市府舉辦「台南購物節好禮月月抽」第3次抽獎活動。（記者王姝琇攝）

台南購物節消費登錄金額已突破60億，今天舉辦「台南購物節好禮月月抽」第3次抽獎，抽出總值超過90萬元多項好禮，同時宣布加碼，2月16至23日連續8天推出「新會員天天抽 iPhone 17」活動，讓好運延續到過年。

為鼓勵更多民眾參與活動，特別加碼推出「新會員天天抽iPhone 17」活動。即起至2月14日只要新加入台南購物節會員，即可取得抽獎資格，並於2月16至23日連續8天，天天抽出幸運得主，讓民眾在過年期間都有機會把最新款手機帶回家。

請繼續往下閱讀...

副市長趙卿惠表示，春節是國人旅遊與消費的重要時節，台南市擁有豐富多元的美食、商圈與傳統市場，市府透過台南購物節活動，活絡城市消費動能，鼓勵民眾將消費留在台南，支持在地店家，同時也在採買年貨、走春旅遊的過程中，有機會抽中豐富大獎，提升整體消費樂趣與城市買氣。春節連假規劃一趟台南之旅，只要消費滿50元即可上網登錄參加抽獎。

春節期間台南走春活動熱鬧繁多，除市場年貨大街、特色走春導覽路線外，另有包含龍崎光節—空山祭、月津港燈節、新營波光節，以及「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」等活動接力登場，讓親子、情侶與家庭遊客都能感受台南獨有的年味與節慶魅力。邀請全國民眾春節期間來台南走春、採買年貨、品味美食，一起感受熱鬧又具文化深度的年節盛事。

台南購物節好禮月月抽第3次抽獎活動，抽出超過90萬元獎項。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法