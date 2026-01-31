迪化街年貨大街開賣首日 人潮爆滿

迪化街年貨大街開賣首日人潮滿滿。（記者孫唯容攝）

迪化街年貨大街在1月31日至2月15日舉行，今年結合馬年生肖裝置與人氣IP「白爛貓」跨界合作，讓民眾在採買南北乾貨之餘，也能拍照打卡，感受年節氣氛，今天開賣首日人潮滿滿。

根據記者現場直擊，今年迪化街開賣首日，除了上街採買的民眾，也有不少外國旅客體驗台灣年節氛圍，不少日本、韓國人也學著台灣人購買年貨當伴手禮。來自首爾的旅客試吃完「一口烏魚子」直喊好吃，一口氣就買了好幾包，當作伴手禮帶給朋友。

除了傳統的糖果餅乾、糖葫蘆、各式甜品外，也有攤商開賣日式的咖喱麵包、醬油糯米糰子，更有韓式小菜，也有攤商發揮創意把草莓大福加上烏魚子再貼上「金箔」，吸引民眾眼球，雖然一顆要價超過百元，老闆娘表示發揮創意，讓民眾討個好兆頭，依然有不少民眾選購，對於營業額上升有信心。

年貨烏魚子、肉乾、臘肉、干貝等店家也都湧現滿滿人潮。聯成烏魚子丁姓老闆則表示，因為今年過年較晚，因此在兩週前就有不少回頭客已經先行採購年節禮品，不少人都已經買好了，因為上午有下雨，但是中午開賣後人潮還算不錯，越晚人潮越多，但是通常開賣首日民眾都是看看居多，等到更接近過年，買氣會越來越好。丁姓老闆也預估，今年賣氣應該會比往年好，應該能增加一到兩成。

不過販售手提包的張小姐很熱情地招攬客人，不過買氣依然普通，她表示但是首日人潮很不錯，但是買氣都還好，民眾多是先來看看，過幾天會越來越好。

